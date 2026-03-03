Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón apuesta por la digitalización con su propia versión del Google Maps

En una misma web está disponible la información relativa a polígonos, servicios o recogida de basura

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
03/03/2026 05:00
Imagen panorámica del municipio
Gala Polo
Los datos del magnate estadounidense Google, actualizados a principios de este año, sitúan que la extensión de Maps –su aplicación propia de GPS– cuenta con más de 2.000 millones de usuarios al mes. Esto supone, en cifras, más de 5.000 millones de búsquedas de ubicaciones al día, que los usuarios conduzcan más de 1.000 millones de kilómetros siguiendo las indicaciones de la app y, aproximadamente, 100 millones de actualizaciones diarias por parte de los cibernautas.

Basándose en las cifras de población de la localidad de Narón se puede hacer una estimación de la incidencia que la herramienta digital tiene en la zona. Se establece, así, que hay entre 14.000 a 18.000 usuarios activos diarios, se consultan cerca de 8.000 rutas y se registrarían unas 4.500 interacciones con negocios.

Sin embargo, este útil no es el único que actualmente está disponible en el término municipal, puesto que el Concello ha puesto a disposición de la ciudadanía una aplicación cartográfica interactiva que permite consultar información territorial y urbana del ayuntamiento de forma sencilla, intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

“NavegaNarón” integra, de esta forma, distintas capas de información municipal sobre un mapa interactivo que permite que el usuario pueda activar o desactivar datos, realizar búsquedas específicas y consultar información detallada de parcelas, calles o inmuebles. De esta manera, se puede entender como una manera sencilla de encontrar localizaciones de direcciones oficiales, datos catastrales o acceder a la información urbanística básica.

Teniendo en cuenta los datos de Google en relación con las búsquedas efectuadas de manera diaria, cabe destacar que la creación de una herramienta como esta supone un aliciente para todos aquellos establecimientos que no estén bien posicionados en la interfaz de la firma estadounidense, cuestión que, a pesar de poder pasar desapercibida para el usuario, supone una “invisibilidad” para las pequeñas firmas, aunque por el momento se reserva a aquellas empresas dedicadas al sector hotelero y de alojamiento.

El funcionamiento

De esta forma, el usuario puede navegar sobre un mapa dinámico del término municipal, ampliar o reducir la escala y activar o desactivar contenidos según sus necesidades.

Mediante el formato Instant App se puede entrar en una web en la que, a través de un panel lateral interactivo, siendo accesibles las diferentes “capas” de información, a lo que hay que añadir la existencia de un buscador inteligente.

Mediante un cuadro de texto, todo aquel que así lo quiera podrá localizar calles por nombre, números de portal o parcelas específicas y la propia aplicación centará el mapa en la ubicación elegida desplegando, además, una pequeña ventana emergente en la que se pueden consultar todos los datos asociados.

Un ejemplo del mapa, disponible en la página web
Cedida

Esta herramienta no solamente es útil para residentes que necesiten confirmar una dirección, sino también para los profesionales que precisen información concreta y contrastada por la administración local a la hora de tramitar proyectos o efectuar algún tipo de gestión.

Asimismo, el visor de la aplicación, desarrollada sobre la plataforma ArcGIS Online de la compañía Esri, permite conocer los detalles básicos tanto de inmuebles como de parcelas y, además, teniendo en cuenta las preferencias personales.

Junto con esta propuesta digital, en la web naron.maps.arcgis.com/apps también se puede acceder a otros dos servicios que, con el mismo funcionamiento anteriormente mencionado, se centran en otras tantas cuestiones de la vida cotidiana del término municipal naronés.

Por un lado está “InfoPolígonos” y, por el otro “Rueiro nun Clic”. En la primera de las propuestas se pueden consultar las empresas y negocios asentados en las áreas industriales, los servicios de los mismos, los locales y espacios o las parcelas, entre otras cuestiones –cabe destacar, que en este caso sí que aparecen los servicios ubicados en el parque empresarial como cafeterías o restaurantes–.

Mientras tanto, en la segunda opción, se puede desgranar los pormenores relativos al callejero municipal. En este caso, se obtendrá información detallada de cada dirección postal con, por ejemplo, la ficha gráfica y las ortografías del Plan Nacional y del vuelo americano. Las parroquias están diferenciadas por colores y se recogen, asimismo, las obras que se están llevando a cabo actualmente en todas ellas.

