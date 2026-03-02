Intensa primera jornada de las fases clasificatorias del Club de Debate Alingua en el Pazo da Cultura

Las pruebas continúan este martes con equipos de Narón, Ferrol y Carballo Cedida

El Pazo da Cultura acogió este lunes la primera de las dos jornadas de las fases clasificatorias del Club de Debate Alingua que albergará el municipio, con la participación de los equipos del IES As Telleiras, IES Terra de Trasancos y CPR Santiago Apóstol (Narón); el CPR Nosa Señora do Carme (Betanzos), así como el IES Breamo (Pontedeume).

Cabe recordar que se trata de una cita en la que el alumnado de Secundaria tendrá que demostrar sus habilidades comunicativas, su capacidad argumentativa y su creatividad a la hora de defender diversas posturas en un debate público –la premisa de este año es “O estilo de vida actual é nocivo para a saúde mental da xente nova”–.

El jurado estuvo compuesto por Alba Fornos, Soraya García, Isabel Ramos, Puri Ceballos y Manu Barrio. La alcaldesa, Marián Ferreiro, siguió de cerca el desarrollo de las pruebas, poniendo el foco en el “nivel demostrado polo alumnado e a importancia de crear espazos coma este nos que a mocidade aprenda a dialogar, escoitar e defender as súas ideas con respecto”.

La regidora aseveró que este tipo de propuestas “axudan a fortalecer o uso do galego entre a xente nova ao tempo que fomentan habilidades fundamentais para o seu futuro”. Las fases clasificatorias continúan este miércoles con la participación de nuevos equipos procedentes de centros de Narón, Ferrol y Carballo.