El Pazo Libunca acogerá el día 13 la tradicional Cea de Mulleres de Narón

Un instante de la cena del pasado ejercicio 2025 Cedida

El Ayuntamiento naronés ultima los preparativos para uno de los eventos centrales de su agenda por el Día Internacional de la Mujer, la consolidada Cea das Mulleres, que se celebrará el próximo viernes 13 de marzo en las instalaciones del Pazo Libunca a partir de las nueve y media de la noche.

La Concejalía de Igualdade incide en que esta cita pretende ser, un año más, un encuentro de convivencia diseñado para visibilizar la sororidad y rendir homenaje a la contribución femenina en todas las esferas de la sociedad. En la velada, que combinará el carácter festivo con el espíritu reivindicativo propio del 8M, estará presente la figura galardonada con el título de Muller do Ano 2026.

Sin embargo, para conocer la identidad de la homenajeada habrá que esperar al propio 8 de marzo, cundo se desvelará en el marco del acto institucional que organiza el Consistorio en las instalaciones del Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix).

Así las cosas, el gobierno naronés ha diseñado una reunión que aúna gastronomía y entretenimiento, en donde las asistentes podrán gozar de una cuidada selección de entrantes, compuesta por croquetas cremosas de bacalao, saquitos de langostino con puerro y queso, y empanada artesanal. El banquete continuará con unos canelones de carne guisada aderezados con bechamel de parmesano como plato principal y culminará con un postre de milhojas acompañado de helado de turrón.

Desde el ejecutivo local indican que, posteriormente, la amenización musical de la jornada correrá a cargo del Grupo Merekumbé, encargado de dinamizar esta noche de encuentro para la que se ha establecido una cuota de treinta y siete euros por comensal, fijándose el próximo 11 de marzo como fecha límite para que las mujeres interesadas puedan formalizar sus inscripciones a través del teléfono 881 964 527.