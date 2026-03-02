Narón busca extender “Pegadas Seguras”, su modelo de educación vial, a otros municipios de la zona

Un momento de la reunión de los equipos docentes Cedida

Los equipos docentes de los diez centros de Educación Infantil de la localidad de Narón se reunieron en el Concello de la localidad para poner en común “o traballo desenvolvido nas aulas e planificar as accións previstas para o terceiro trimestre” en el marco del programa municipal “Pegadas Seguras”, una apuesta por la introducción “da seguridade viaria desde as primeiras idades”, explican desde el gobierno de TEGA.

De esta forma, e intentando que este modelo también tenga cabida en las aulas de otros concellos, se dio a conocer la evolución de esta iniciativa que, impulsada por el Departamento de Educación Viaria de la administración pública junto con los profesores y profesoras de los colegios, se está aplicando en 4º, 5º y 6º curso del primer ciclo, integrando “a educación viaria no currículo de maneira transversal, adaptada á idade e cun enfoque lúdico”, explican desde el grupo encargado de gestionar y aplicar la propuesta.

En este sentido, exponen que el programa “vai máis alá das normas básicas de tráfico. Incorpora contidos sobre hábitos seguros como peóns e ciclistas, mobilidade sostible, autoprotección, primeiros auxilios básicos, respecto polo entorno e convivencia cidadá”. Asimismo, remarcan que son contenidos que se trabajan de forma continuada en el aula y, además, “en coordinación coas familias, reforzando a aprendizaxe”, aseguran.

Además de dar a conocer cuáles fueron las apuestas del primer y segundo trimestre,la agrupación mencionó brevemente la apuesta para el tramo final del curso, momento en el que destacan las salidas en bicicleta.

El departamento de Seguridad Vial del Concello, encargado de desarrollar esta iniciativa, destacó en relación con la reunión de docentes, la importancia de estos encuentros que “permiten enriquecer a iniciativa a través do intercambio de ideas entre centros e consolidar unha liña de traballo común en materia de educación viaria en todo o termo municipal”, destacan desde la administración.

En este sentido, y con el objetivo de “darlle visibilidade”, desde el departamento de Educación Viaria se manifestó la disposición para “ofrecer información, asesoramento e compartir a experiencia con outros concellos e centros educativos interesados en implantar un proxecto similar, reforzando así a prevención e a cultura da seguridade viaria desde as primeiras etapas educativas", exponen.