Diario de Ferrol

Narón

Herido un motorista en Narón al chocar frontolateralmente con un coche

Ocurrió en la tarde de este domingo, poco antes de las 17.00 horas

Redacción
01/03/2026 20:15
Urgencias en Arquitecto Marcide, en Ferrol, en imagen de archivo
Un motorista ha tenido que ser trasladado al hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) después de colisionar contra un vehículo en la AC-862, en el lugar de Bustelo, en la parroquia naronesa de Doso.

El siniestro se produjo poco antes de las cinco de la tarde en el kilómetro 14 de la vía, cuando la motocicleta, por causas que se están investigando, chocó frontolateralmente contra un turismo que circulaba en sentido Ferrol.

Hasta el lugar, un tramo recto entre curvas en subida, se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladó al herido, y mantenimiento de carreteras.

