Arde un Porsche mientras circulaba por Narón

Los bomberos de Narón apagando el fuego del vehículo que ardió este domingo Cedida

Un vehículo ha ardido en la mañana de este domingo mientras se encontraba circulando en el municipio de Narón, según la información facilitada por los bomberos naroneses.

Ocurrió en torno a las 11.00 horas, en la carretera de A Faísca. Fue el 112 Galicia quien dio la voz de alarma a los efectivos del parque de Río Pozo, al igual que la Policía Local.

El coche, un Porsche Cayenne, pudo echarse a un lado en la avenida Souto Vizoso, así que cuando llegaron los bomberos se dirigieron al punto y se lo encontraron en llamas.

Era la zona del motor la que estaba ardiendo, por lo que proyectaron varios extintores y también agua. Hasta el punto, además de la Local, también acudió la Policía Nacional y el operativo concluyó a las 12.00 horas.