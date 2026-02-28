Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón afianza su oferta escénica con una cartelera primaveral con propuestas para todos los públicos

La Revolución K-Pop, El Brujo o Chévere se incluyen entre la oferta del segundo trimestre del Pazo da Cultura

Redacción
28/02/2026 18:07
El Brujo es una de las propuestas de la programación naronesa
El Brujo es una de las propuestas de la programación naronesa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Pazo da Cultura ha definido ya su programación para el segundo trimestre del año. La alcaldesa y presidenta del Padroado, Marián Ferreiro, detalló esta semana el cartel, que combina compañías consolidadas a nivel nacional con producciones gallegas y formatos orientados al público familiar.

Según la regidora, la apuesta del Concello pasa por contar con propuestas “equilibradas e accesibles” que afiancen al municipio como un referente, buscando al mismo tiempo la fidelización de los espectadores habituales y la captación de nuevas audiencias.

Sector teatral

Así las cosas, la agenda primaveral destaca por la inclusión de tres nombres de referencia en el sector teatral. El 11 de abril, el actor y dramaturgo El Brujo actuará con la obra “El viaje del monstruo fiero”, una pieza en la que reinterpreta textos clásicos con técnicas de tradición oral.

Dos semanas después, el 25 de abril, la compañía andaluza La Zaranda, reconocida con el Premio Nacional de Teatro, escenificará “Todos los ángeles alzaron el vuelo”, un montaje crítico centrado en la condición humana y el paso del tiempo.

Además, la compañía gallega Chévere, también galardonada con el Premio Nacional de Teatro, estrenará coincidiendo con el Día das Letras Galegas la obra “ICTUS (a derradeira leición de anatomía do Dr. Castelao)”. La producción toma como punto de partida el último cuadro firmado por Castelao en el exilio para realizar un análisis político y social desde la perspectiva del teatro contemporáneo.

Internacional

La programación del segundo trimestre de 2026 –que se puede consultar al completo en la web del Padroado da Cultura– incluye también iniciativas de colaboración internacional. Es el caso de la coproducción “Zombi manifiesto”, programada para el 29 de mayo. Este proyecto, impulsado de manera conjunta por el Padroado y la Sala Verdi de Uruguay, consiste en una sátira que formula una crítica directa al sistema económico capitalista.

Asimismo, la cartelera reserva espacio para la creación gallega reciente con “BenQuerer”, un espectáculo fijado para el 24 de abril. La obra, del coreógrafo Fran Sieira en colaboración con el dúo musical Caamaño&Ameixeiras, aúna danza contemporánea y música de raíz para abordar la temática del autocuidado emocional.

El Padroado da Cultura ha incorporado también para los próximos meses producciones de gran formato para el público infantil y juvenil. El 10 de mayo acogerá “Idols–La Revolución K-Pop”, un musical basado en el fenómeno de la cultura pop coreana.

Posteriormente, el 6 de junio, la compañía Artika pondrá en escena la adaptación musical de “O libro da selva”, orientada al público familiar.

Los detalles completos de la programación, así como la información relativa a las funciones y la venta de entradas, ya pueden consultarse a través de los canales oficiales del Padroado da Cultura de Narón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un instante de una de las pruebas de la anterior edición del Club de Debate Alingua

Comienzan en Narón las fases clasificatorias del Club de Debate Alingua
Redacción
El Brujo es una de las propuestas de la programación naronesa

Narón afianza su oferta escénica con una cartelera primaveral con propuestas para todos los públicos
Redacción
La asamblea tuvo lugar en las instalaciones del molino de Xuvia

Geno Carballeira será el candidato del BNG en Narón a las municipales de 2027
Redacción
Local Social San Xiao presentación senda peonil

Vía libre a la Senda do Trece de Narón: aprobado el proyecto por más de medio millón de euros
Redacción