Narón afianza su oferta escénica con una cartelera primaveral con propuestas para todos los públicos

El Brujo es una de las propuestas de la programación naronesa Cedida

El Pazo da Cultura ha definido ya su programación para el segundo trimestre del año. La alcaldesa y presidenta del Padroado, Marián Ferreiro, detalló esta semana el cartel, que combina compañías consolidadas a nivel nacional con producciones gallegas y formatos orientados al público familiar.

Según la regidora, la apuesta del Concello pasa por contar con propuestas “equilibradas e accesibles” que afiancen al municipio como un referente, buscando al mismo tiempo la fidelización de los espectadores habituales y la captación de nuevas audiencias.

Sector teatral

Así las cosas, la agenda primaveral destaca por la inclusión de tres nombres de referencia en el sector teatral. El 11 de abril, el actor y dramaturgo El Brujo actuará con la obra “El viaje del monstruo fiero”, una pieza en la que reinterpreta textos clásicos con técnicas de tradición oral.

Dos semanas después, el 25 de abril, la compañía andaluza La Zaranda, reconocida con el Premio Nacional de Teatro, escenificará “Todos los ángeles alzaron el vuelo”, un montaje crítico centrado en la condición humana y el paso del tiempo.

Además, la compañía gallega Chévere, también galardonada con el Premio Nacional de Teatro, estrenará coincidiendo con el Día das Letras Galegas la obra “ICTUS (a derradeira leición de anatomía do Dr. Castelao)”. La producción toma como punto de partida el último cuadro firmado por Castelao en el exilio para realizar un análisis político y social desde la perspectiva del teatro contemporáneo.

Internacional

La programación del segundo trimestre de 2026 –que se puede consultar al completo en la web del Padroado da Cultura– incluye también iniciativas de colaboración internacional. Es el caso de la coproducción “Zombi manifiesto”, programada para el 29 de mayo. Este proyecto, impulsado de manera conjunta por el Padroado y la Sala Verdi de Uruguay, consiste en una sátira que formula una crítica directa al sistema económico capitalista.

Asimismo, la cartelera reserva espacio para la creación gallega reciente con “BenQuerer”, un espectáculo fijado para el 24 de abril. La obra, del coreógrafo Fran Sieira en colaboración con el dúo musical Caamaño&Ameixeiras, aúna danza contemporánea y música de raíz para abordar la temática del autocuidado emocional.

El Padroado da Cultura ha incorporado también para los próximos meses producciones de gran formato para el público infantil y juvenil. El 10 de mayo acogerá “Idols–La Revolución K-Pop”, un musical basado en el fenómeno de la cultura pop coreana.

Posteriormente, el 6 de junio, la compañía Artika pondrá en escena la adaptación musical de “O libro da selva”, orientada al público familiar.

Los detalles completos de la programación, así como la información relativa a las funciones y la venta de entradas, ya pueden consultarse a través de los canales oficiales del Padroado da Cultura de Narón.