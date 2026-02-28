Mi cuenta

Geno Carballeira será el candidato del BNG en Narón a las municipales de 2027

"É o momento de dar un paso adiante para ser alternativa de goberno", aseveró 

Redacción
28/02/2026 17:42
La asamblea tuvo lugar en las instalaciones del molino de Xuvia
La asamblea tuvo lugar en las instalaciones del molino de Xuvia
BNG
La asamblea local del BNG de Narón designó este sábado, por unanimidad, a Geno Carballeira como su cabeza de lista para los próximos comicios de 2027. El encuentro, celebrado en el molino de Xuvia, sirvió para oficializar el relevo de Olaia Ledo al frente de la formación, apostando por un perfil “traballador, técnico e con sete anos de experiencia municipal”.

El hasta ahora número dos del grupo naronés asume el reto de encabezar un proyecto que la responsable local del partido, Marta Grandal, define como “o motor de cambio que Narón precisa”. La actual portavoz, por su parte, ensalzó la figura de Carballeira, del que dijo es capaz de aunar “sabedoría, traballo, militancia, honestidade e humildade coa capacidade de xestión”.

Un instante da comparecencia de Olaia Ledo

O BNG de Narón cambiará de cabeza de lista nas vindeiras municipais

El ya candidato remarcó durante su intervención en la asamblea participativa de ayer que su intención es la de “continuar co traballo feito e que queda por facer”, refiriéndose, por ejemplo, a la transformación “dos servizos sociais”. “É o momento de que o BNG dea un paso adiante en Narón para ser alternativa de goberno. Nas últimas eleccións galegas acadamos máis de 6.000 votos na nosa cidade e quero hoxe asumir a responsabilidade de que Narón confíe en nós para dirixir o concello mirando á veciñanza de igual a igual”, apuntó.

Metas

Como futura hoja de ruta, el nacionalista se marca “fortalecer os servizos sociais tan deteriorados; crear espazos de ocio e seguros para a mocidade; promover o comercio de barrio e un transporte digno para todos e todas no rural, nos institutos e nos polígonos, que hoxe non existe”, enumeró Carballeira, concluyendo que lo que la localidad necesita es “un goberno do BNG onde toda a cidadanía sexa, por fin, de primeira no noso concello e, en definitiva, o mellor lugar para vivir. Con ilusión e esforzo conseguirémolo”, afirmó el nacionalista.

