Comienzan en Narón las fases clasificatorias del Club de Debate Alingua

Un instante de una de las pruebas de la anterior edición del Club de Debate Alingua AEIG

El Club de Debate Alingua inicia el lunes las fases clasificatorias de la edición de 2026, que se prolongarán también en la jornada del martes día 3 en el Pazo da Cultura. Cabe recordar que se trata de una cita en la que el estudiantado de Secundaria tendrá que demostrar sus habilidades comunicativas, su capacidad argumentativa y su creatividad a la hora de defender diversas posturas en un debate público.

Bajo la premisa de “O estilo de vida actual é nocivo para a saúde mental da xente nova”, los equipos –procedentes de centros de Narón, Ferrol, Betanzos, Pontedeume y Carballo– defenderán sus posiciones tanto a favor como en contra, “valorándose a orixinalidade, a solidez dos argumentos e a adecuación das intervencións”, explican fuentes municipales.

El alumnado de Narón se suma al Club de Debate, en el que tomarán parte otros 36 equipos Más información

Estas fases clasificatorias proseguirán el 4 y 6 de marzo en el municipio de Rois, en esta ocasión, con alumnado de las localidades de Ames, Dodro, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela, Val do Dubra, Betanzos, Ferrol, Pontedeume, Santa Comba, Teo y Vilagarcía de Arousa.

Los dos equipos ganadores pasarán a la fase final del próximo 25 de abril, recibiendo, respectivamente, un premio de 800 y 500 euros.