Vía libre a la Senda do Trece de Narón: aprobado el proyecto por más de medio millón de euros

El pleno de la Diputación de A Coruña dio el visto bueno definitivo al proyecto técnico para la construcción de la Senda do Trece, en Narón. Esta intervención, que se ejecutará en la carretera provincial DP-5404, cuenta con un presupuesto de 534.170,89 euros y tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad de los viandantes en la vía que conecta Xuvia con la playa de A Frouxeira, en Narón. La ratificación de este documento supone el inicio administrativo necesario para solucionar las carencias de un tramo caracterizado por su alta densidad de tráfico y la ausencia de márgenes transitables para los ciudadanos.

El presidente del organismo, Valentín González Formoso, señaló que se trata “dunha actuación moi demandada pola veciñanza, que permitirá facer máis segura unha estrada pola que circulan diariamente vehículos e peóns nunha contorna con vivendas e actividade”.

El responsable provincial enmarcó asimismo este proyecto dentro de la estrategia global del ente de “seguir avanzando cara a estradas máis seguras, máis humanas e pensadas tamén para quen se despraza a pé”, añadió.

Más en detalle, la nueva infraestructura se desarrollará a lo largo del margen izquierdo de la calzada, abarcando desde el punto kilométrico 1+500 hasta el 2+950. En este trazado se habilitará un paso de 1,80 metros de ancho construido en hormigón. La intervención recoge la pavimentación de la vía, la instalación de una red de drenaje para aguas pluviales, la renovación de la señalización tanto vertical como horizontal y la reubicación de los servicios urbanos afectados por los trabajos.

Una de las particularidades del proyecto es que la estrechez de la zona, debido a la proximidad de las casas colindantes a la carretera, obligará a cambiar puntualmente el trazado original de la vía entre los kilómetros 2+375 y 2+530. Para llevar a cabo estas modificaciones, la Diputación promoverá acuerdos directos con los propietarios de las parcelas afectadas, con el objetivo de disponer de los terrenos necesarios y agilizar así los trámites de ocupación.

Esta luz verde a la Senda do Trece llega tras un encuentro el pasado 19 de enero entre González Formoso; la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez; la alcaldesa, Marián Ferreiro, y la asociación vecinal de Xuvia, en el que se presentó la intervención y se recogieron las aportaciones de la ciudadanía. “Para a Deputación é fundamental explicar os proxectos directamente ás persoas afectadas, escoitar as súas necesidades e incorporar as súas propostas sempre que sexa posible”, aseveró el presidente de la Diputación de A Coruña.