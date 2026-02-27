Mi cuenta

Narón se estrena este sábado en el calendario “randonneur” con una ruta hasta Terra Chá

Los participantes partirán a las 08.00 horas del pabellón de A Gándara

Redacción
27/02/2026 21:01
Un momento de la presentación de la prueba en el consistorio de Narón
Un momento de la presentación de la prueba en el consistorio de Narón
Concello
Narón se convierte en la jornada de este sábado en el epicentro del ciclismo con la celebración de su primera marcha brevet, una modalidad de larga distancia no competitiva que se basa en la resistencia y autonomía de los participantes.

Bajo el título “Dende Narón á Terra Chá”, esta prueba reunirá a cerca de 70 especialistas procedentes de diversos puntos de España y Portugal, que afrontarán un exigente recorrido de 200 kilómetros con salida y llegada en el municipio naronés.

Imagen de archivo de un pleno

La corporación de Narón avanza en igualdad y condena el "rearme" machista

La presentación del evento tuvo lugar el pasado jueves de la mano de Ibán Santalla, concejal de Deportes, quien estuvo respaldado por Amando Guerrero, presidente de la A.D. Náutico Narón, y Manuel Fuentes, responsable de la sección de larga distancia del Club Ciclista Riazor. Cabe señalar que esta última es la única organización en Galicia que cuenta con la homologación necesaria para promover este tipo de citas dentro del calendario oficial internacional de “randonneurs”.

Los participantes iniciarán la marcha a las 8.00 horas desde el pabellón de A Gándara, punto que servirá también como meta tras completar un itinerario circular que atravesará los municipios de As Pontes, Vilalba, Castro de Rei, Rábade, Montesalgueiro, Pontedeume y Ares.

