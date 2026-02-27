Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El nuevo Lidl de Narón acogió a sus primeros clientes

El supermercado, ubicado en la carretera de Cedeira, dispone de 1.438 metros cuadrados de superficie de venta

Redacción
27/02/2026 21:05
Lidl de Narón
Lidl de Narón
Emilio Cortizas
Narón cuenta desde este viernes con un nuevo Lidl, unas instalaciones de 1.438 metros cuadrados de superficie que ya han podido conocer los primeros clientes que se acercaron hasta su ubicación, en la carretera de Cedeira.

La cadena suma con este punto de venta un total de 40 supermercados en Galicia, estando cuatro de ellos en la comarca –dos en Ferrol, el de Nicasio Pérez y O Boial; y otros dos en Fene–. La compañía prepara, además, la apertura de un tercero en la ciudad naval, concretamente, en San Pedro de Leixa.

Así las cosas, la tienda estrenó el que será su nuevo horario, de 09.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado. Cabe señalar que contará con una plantilla formada por 20 profesionales –15 puestos de nueva creación–, a la que pudieron conocer el pasado jueves la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el edil de Urbanismo, Pablo Mauriz, durante una visita institucional en la que recorrieron las instalaciones, dotadas en su exterior con un espacio de 640 metros cuadrados para paneles solares y 104 plazas de aparcamiento –con tres puntos para carga de vehículos eléctricos–.

Visita a las nuevas instalaciones de Lidl en Narón

Lidl abre este viernes un nuevo establecimiento en Narón

La cadena de supermercados invirtió un total de 6,3 millones de euros en este establecimiento. “Siempre decimos que los productos gallegos alimentan las estanterías de nuestros establecimientos nacionales e internacionales, pero en el caso de Narón es doblemente cierto, dado que ese almacén es el que nutre a puntos de venta distribuidos entre Galicia y Asturias y buena parte de Castilla León”, aseveró el director de Lidl Galicia, Jaime Herrá.

