El nuevo Lidl de Narón acogió a sus primeros clientes

Lidl de Narón Emilio Cortizas

Narón cuenta desde este viernes con un nuevo Lidl, unas instalaciones de 1.438 metros cuadrados de superficie que ya han podido conocer los primeros clientes que se acercaron hasta su ubicación, en la carretera de Cedeira.

La cadena suma con este punto de venta un total de 40 supermercados en Galicia, estando cuatro de ellos en la comarca –dos en Ferrol, el de Nicasio Pérez y O Boial; y otros dos en Fene–. La compañía prepara, además, la apertura de un tercero en la ciudad naval, concretamente, en San Pedro de Leixa.

Así las cosas, la tienda estrenó el que será su nuevo horario, de 09.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado. Cabe señalar que contará con una plantilla formada por 20 profesionales –15 puestos de nueva creación–, a la que pudieron conocer el pasado jueves la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el edil de Urbanismo, Pablo Mauriz, durante una visita institucional en la que recorrieron las instalaciones, dotadas en su exterior con un espacio de 640 metros cuadrados para paneles solares y 104 plazas de aparcamiento –con tres puntos para carga de vehículos eléctricos–.

La cadena de supermercados invirtió un total de 6,3 millones de euros en este establecimiento. “Siempre decimos que los productos gallegos alimentan las estanterías de nuestros establecimientos nacionales e internacionales, pero en el caso de Narón es doblemente cierto, dado que ese almacén es el que nutre a puntos de venta distribuidos entre Galicia y Asturias y buena parte de Castilla León”, aseveró el director de Lidl Galicia, Jaime Herrá.