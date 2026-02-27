Asime oferta en Río do Pozo dos cursos de competencias industriales
Serán de carácter gratuito y presencial
La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) pone en marcha dos nuevos cursos en Narón, que se llevarán a cabo de manera presencial en el polígono industrial Río do Pozo.
Se trata de una formación sectorial de ámbito estatal, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras del sector del metal. Los cursos están 100% subvencionados por el Servizo Público de Empleo y no supondrán ningún coste para empresas y alumnado, no consumiendo tampoco crédito de Fundae. Así las cosas, el primero de ellos será de Autómatas Programables, con una duración de 20 horas, mientras que el segundo versará sobre Energía Solar Fotovoltaica (32 horas).
El secretario xeral de Asime, Enrique Mallón, aseveró que ambas iniciativas son claves “para o progreso dos sectores produtivos e a mellora da competitividade das empresas. O noso compromiso neste sentido é claro. No ano 2025 organizamos máis de 500 cursos, que chegaron a 5.500 persoas, e neste 2026 continuamos con ese esforzo para adecuar o máximo posible a demanda de competencias no sector industrial coa capacitación dos traballadores e traballadoras do mercado laboral”. Más información en el 981 316 119.