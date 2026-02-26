Lidl abre este viernes un nuevo establecimiento en Narón

Visita a las nuevas instalaciones de Lidl en Narón Cedida

Lidl tendrá desde este viernes 27 de febrero una nueva tienda en el concello de Narón. Está situada en la carretera de Cedeira y con este son ya cuatro los establecimientos que la cadena mantiene en la comarca: dos en Ferrol (avenida Nicasio Pérez y O Boial) y uno en Fene (Vilar do Colo).

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y el edil de Mobilidade, Urbanismo, Obras e Infraestruturas, Pablo Mauriz, visitaron este jueves las instalaciones antes de su apertura, acompañados del director de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, quien apuntó que se han invertido un total de 6,3 millones de euros en este establecimiento, que cuenta con 1.438 metros cuadrados de superficie de ventas y 104 plazas de aparcamiento, así como con tres puntos habilitados para la carga de vehículos eléctricos, además de 640 metros de paneles solares.

La nueva tienda, que estará abierta de lunes a sábado entre las 9.00 y las 21,30 horas, contará con una plantilla de 20 profesionales, de los que 15 son puestos de nueva creación. Con estas incorporaciones, como explican desde la cadena, el mercado laboral de la comarca se amplía a más de 950 personas, incluyendo los de la plataforma logística de Narón.

El director de Lidl Galicia destacó “o valor simbólico de celebrar loa apertura da nosa tenda número 40 en Narón, onde dende a inauguración da nosa plataforma logística en 2006 deixamos unha profunda pegada en materia económica e de emprego". En este sentido, cabe recordar que desde la plataforma naronesa se distribuyen a los puntos de venta de Galicia y zonas de Asturias y Castilla-León.

Responsables de Lidl ante la nueva tienda de la carretera de Cedeira Cedida

Por su parte, los responsables municipales destacaron que "para Narón é unha moi boa noticia poder sumar este espacio comercial no polígono das Lagoas, que sigue medrando e consolidarse como punto de actividade económica".

En su visita a la tienda pudieron conocer de primera mano algunas de las novedades principales que incorpora esta tienda. Este viernes, quien acuda a este establecimiento, podrá participar en una degustación gratuita de quesos.