La corporación de Narón avanza en igualdad y condena el "rearme" machista

Imagen de archivo de un pleno Emilio Cortizas

El pleno de Narón, que se reunió este jueves en la sesión ordinaria relativa al mes de febrero, respaldó la concentración que se celebró en el municipio ferrolano en apoyo al fallecido y a los heridos en el incendio de Recimil. De esta manera, el edil socialista Jorge Ulla fue el primero en mostrar “unhas verbas de apoio á familia do falecido e aos feridos”. Desde el BNG, Olaia Ledo se sumó a esta afirmación, condenando un incendio “que tería que ter acabado doutra forma”.

Así, demostrando su solidaridad, daba comienzo el debate de las distintas mociones presentadas, empezando por la propuesta del PP para la modificación de la línea de autobús Porto–O Puntal, “dando servicio a directo a zonas esenciais do municipio”, como institutos y el polígono de As Lagoas. La propuesta, que contó con el apoyo del BNG y del PSOE, salió adelante no sin que TEGA pusiera encima de la mesa que el transporte es competencia de la Xunta, “pese a todo estase traballando para dar resposta a carencias”.

El deporte en el municipio se trató mediante una propuesta nacionalista que instó al Concello a iniciar “de inmediato” los trámites “para o pago das subvencións nominativas de 2026” y que “os cartos teñan onde teñen que estar: nas mans das entidades”.

La corporación municipal tratará este jueves la situación del SAF y el descontento en Reis Católicos, A Solaina Más información

Salió al paso el edil responsable, Román Romero, que aseguró que el gobierno está “en parte de acordo”, pero no va a adelantar el pago de las ayudas –uno de los puntos planteados por el BNG– porque “non o permite a lei”, pero se comprometió a “axilizar” el proceso. Este fue el único grupo, el de gobierno, que se abstuvo en la votación. El partido de Castrillón (PP) también llevó este tema a debate, pero centrándose en el baile, solicitando una partida específica de subvenciones por valor de 40.000 euros, que obtuvo los mismos votos que la moción anterior.

El PSOE quiso llevar a debate la situación de A Solaina, proponiendo un Plan Urxente Económico para, como explicó Ulla, “dar cobertura ao S.O.S. que lanzaron os comerciantes e veciños do barrio” condenando, asimismo la “inactividad del gobierno”. El BNG difiere en el “tipo de medidas”, pero celebra que se busque minimizar el impacto de las obras. Sin embargo, no les parece “unha boa medida” si se aísla a la situación de Reis Católicos, entendiendo que esta problemática puede afectar en un futuro a otros enclaves. El PP, por su banda, aseguró que es imposible “ignorar el impacto” que están suponiendo las obras, principalmente sobre el pequeño comercio, y pidió “solucións claras” para los afectados.

Los nacionalistas reclamaron que se garantizase una financiación “xusta e un modelo público do SAF”, denunciando la precariedad del servicio tanto para “traballadoras como usuarios”. Reclamaron “que a Xunta e o Estado incrementen o financiamento a 20 euros por hora neste 2026 e asuman o 100% dos custos en 2027”. En este sentido, desde TEGA se remarcó el “esforzo” que los concellos realizan para poder financiar este servicio –competencia de la administración autonómica estatal–, pidiendo “responsabilidade” y respeto para las empleadas. La propuesta contó con unanimidad en el voto y la palabra de las propias trabajadoras que aseguraron que la “realidade do SAF vai moito máis aló do que se ve nun prego ou informe”, pidiendo que prime el servicio ante cualquier otra cosa.

La corporación, a excepción del PP, presentó una propuesta para “avanzar en igualdade” y condenar “o rearmamento” del machista, pidiendo, además, a la Xunta la creación del Instituto Galego das Mulleres y asegurando la importancia de sumarse a la manifestación convocada por el 8M para hacer frente al acoso “sufrido agora tamén nas redes”, poniendo el foco en la necesidad de estar presente, especialmente en el día a día de las más jóvenes. En este punto, y en un pleno formado en su mayoría por mujeres, se reconoció que “aínda queda moito por facer”.