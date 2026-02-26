Mi cuenta

Comienza la cuenta atrás para la II Ruta Cabalar Cidade de Narón, que se celebrará a finales del mes de marzo

La cita se traslada al polideportivo de Castro y las inscripciones para participar ya están abiertas

Redacción
26/02/2026 19:14
Los participantes de la primera Ruta Cabalar de Narón se reunen en a Feira do Trece
Los participantes de la primera Ruta Cabalar de Narón se reunen en a Feira do Trece
Daniel Alexandre
Los amantes del mundo equino volverán a tomar Narón después de que 2025 dejase más que un buen sabor de boca. El recinto ferial de O Trece acogió, durante el pasado mes de octubre, la I Ruta Cabalar Cidade de Narón, una propuesta de la Asociación de Cabaleiros que, ya por aquel entonces, aseguraba que “llegaba para quedarse”, cosa que hoy se constata después de que el Concello y la entidad anunciasen que la segunda edición del evento tendrá lugar el próximo mes de marzo. En este caso será en Castro, con la intención de “ir rotando entre os diferentes puntos de Narón para que todos os que veñan de fóra o coñezan”, señala el presidente del grupo, Diego Díaz.

En colaboración con el Padroado de Deportes, el día 28, en el polideportivo de la parroquia, se podrá disfrutar de una propuesta que dará comienzo a las 9.00 horas con la recepción de todas las personas participantes –que se podrán inscribir hasta tres días antes del evento– para, una hora más tarde, dar comienzo a la ruta, “cun percorrido pensado para gozar da contorna natural do municipio”. Eso sí, desde la organización han pensado en todo y a mitad del itinerario se hará una parada de avituallamiento “para repoñer forzas cun petisco”.

Todo ello será antesala para una comida popular programada para las 14.30 horas a base de callos, lacón, postre y café. La degustación tendrá un precio de 20 euros para aquellas personas que sean socias, 35 para los que no lo sean y 15 para los menores de diez años. Con esta propuesta no solo se llegará al epicentro de la jornada, sino que siguiendo la línea del año anterior, se abren las puertas a que todos aquellos que así lo deseen, puedan unirse a la convocatoria y disfrutar de los cuadrúpedos, “monten a cabalo ou non”, sentencia.

Hace 365 días, a la cita gastronómica acudieron más de 165 personas, casi duplicando las cifras de las apuntadas en la ruta. Es por ello que se mantiene la idea de una jornada familiar, con una tarde de animación y juegos infantiles “co obxectivo de converter a cita nun encontro festivo aberto á participación familiar”, explican desde la directiva.

Asimismo, remarcan que el colofón llegará de la mano de diversos sorteos, que se desarrollarán después de la sobremesa pero que, si igualan los de la anterior edición, contarán con vales para spa, una peluquería o un potro.

Desde la Asociación de Cabaleiros de Narón avanzan que, a pesar de quedar más de un mes para esta cita, ya tienen la mira puesta en la siguiente –la Carreira Andadura volverá a ser, posiblemente, en julio– que esperan poder celebrar en septiembre.

