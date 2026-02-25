Narón desvela el programa del Día Internacional da Muller

Un momento de la presentación Cedida

El Concello de Narón daba a conocer ayer la programación de cara a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. La alcaldesa, Marián Ferreiro, junto con la edila de Igualdad, María Lorenzo, y sus homólogos en Deportes, Ibán Santalla, y de Bibiliotecas, Olga Ameneiro, anunciaron jornadas centradas en la formación y las actividades culturales.

Se trata, como remarcó la regidora, de una propuesta que “busca implicar a toda a cidadanía na construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria, a través de actividades orientadas á sensibilización, á participación e á convivencia”. Ferreiro incidió, asimismo, en que “a igualdade debe traballarse de maneira transversal, desde a educación e a cultura ata o deporte e a acción social, para avanzar cara a unha igualdade real e efectiva” y que se dirige a todos los vecinos y vecinas.

Las actividades, que se desarrollarán en el marco III Plan de Igualdade de Narón, contemplan acciones como la ya anunciada V Carreira e Andaina pola Igualdade, que se desarrollará el propio día de la conmemoración desde las instalaciones del pabellón de A Gándara. Todo aquellos interesados en tomar parte ya se pueden inscribir a través de la web de la Federación Galega de Atletismo.

Narón se vuelve a poner en marcha en favor de la igualdad con la V Carreira del 8M Más información

Pero el ámbito deportivo no será el único que se tiña de morado –cabe destacar que el día 5 se celebrará una sesión en el marco de “Narón adestra en igualdade” para concienciar en materia de género en las entidades–, sino que también llegará a la biblioteca.

Por un lado, entre el 9 y 21 de marzo estará disponible la muestra “Sororidade”, “centrada en obras literarias e cinematográficas que abordan os vínculos de apoio e cooperación entre mulleres”, avanzan desde el Concello, y, para los más pequeños se representará el 7 –reserva de plaza desde el día 3– a las 11.00 horas, “Que pasaría se o mundo quedase sen bágoas?”.

Asimismo, la administración pública rendirá homenaje a la Muller do Ano 2026, un nombre que se desvelará en el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) en un acto institucional, que se acompañará con la iluminación de espacios públicos “como mostra de apoio á igualdade efectiva entre mulleres e homes”.

Esta propuesta, que “reafirma o compromiso do Concello coa igualdade de xénero real e efectiva, promovendo espazos de participación, reflexión e convivencia que contribúan a avanzar cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria”, finalizará con la tradicional Cea das Mulleres –el día 13 a las 21.30 horas en Pazo Libunca, establecimiento que ya acepta reservas–, y con una conferencia en el local social de A Solaina a fin de mes, el 28 de marzo, “co propósito de visibilizar a realidade das mulleres con diversidade funcional e promover unha sociedade máis inclusiva", avanzan desde el ejecutivo de Marián Ferreiro.