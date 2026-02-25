Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón desvela el programa del Día Internacional da Muller

Actividades deportivas, teatro o gastronomía son algunas de las propuestas del ejecutivo de TEGA

Redacción
25/02/2026 15:49
Un momento de la presentación
Un momento de la presentación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Narón daba a conocer ayer la programación de cara a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. La alcaldesa, Marián Ferreiro, junto con la edila de Igualdad, María Lorenzo, y sus homólogos en Deportes, Ibán Santalla, y de Bibiliotecas, Olga Ameneiro, anunciaron jornadas centradas en la formación y las actividades culturales.

Se trata, como remarcó la regidora, de una propuesta que “busca implicar a toda a cidadanía na construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria, a través de actividades orientadas á sensibilización, á participación e á convivencia”. Ferreiro incidió, asimismo, en que “a igualdade debe traballarse de maneira transversal, desde a educación e a cultura ata o deporte e a acción social, para avanzar cara a unha igualdade real e efectiva” y que se dirige a todos los vecinos y vecinas.

Las actividades, que se desarrollarán en el marco III Plan de Igualdade de Narón, contemplan acciones como la ya anunciada V Carreira e Andaina pola Igualdade, que se desarrollará el propio día de la conmemoración desde las instalaciones del pabellón de A Gándara. Todo aquellos interesados en tomar parte ya se pueden inscribir a través de la web de la Federación Galega de Atletismo.

Santalla, Ferreiro y Lorenzo en la presentación del evento

Narón se vuelve a poner en marcha en favor de la igualdad con la V Carreira del 8M

Más información

Pero el ámbito deportivo no será el único que se tiña de morado –cabe destacar que el día 5 se celebrará una sesión en el marco de “Narón adestra en igualdade” para concienciar en materia de género en las entidades–, sino que también llegará a la biblioteca.

Por un lado, entre el 9 y 21 de marzo estará disponible la muestra “Sororidade”, “centrada en obras literarias e cinematográficas que abordan os vínculos de apoio e cooperación entre mulleres”, avanzan desde el Concello, y, para los más pequeños se representará el 7 –reserva de plaza desde el día 3– a las 11.00 horas, “Que pasaría se o mundo quedase sen bágoas?”.

Asimismo, la administración pública rendirá homenaje a la Muller do Ano 2026, un nombre que se desvelará en el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) en un acto institucional, que se acompañará con la iluminación de espacios públicos “como mostra de apoio á igualdade efectiva entre mulleres e homes”.

Esta propuesta, que “reafirma o compromiso do Concello coa igualdade de xénero real e efectiva, promovendo espazos de participación, reflexión e convivencia que contribúan a avanzar cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria”, finalizará con la tradicional Cea das Mulleres –el día 13 a las 21.30 horas en Pazo Libunca, establecimiento que ya acepta reservas–, y con una conferencia en el local social de A Solaina a fin de mes, el 28 de marzo, “co propósito de visibilizar a realidade das mulleres con diversidade funcional e promover unha sociedade máis inclusiva", avanzan desde el ejecutivo de Marián Ferreiro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un momento de la presentación

Narón desvela el programa del Día Internacional da Muller
Redacción
Edificio de la casa consistorial naronesa

El Ayuntamiento de Narón licita la gestión de la cafetería de la Casa Consistorial
Redacción
Entrevista con Blanca Vila

Doce láminas de Blanca Vila y Carla García para dar la vuelta al mundo desde Odeón
Eva Mazás Arnoso
minimarket de AJE que se celebra no Pazo da Cultura

Los jóvenes de la comarca demuestran su valía en la XII edición de Ferrolterra Emprende Xove en el Pazo da Cultura
Eva Mazás Arnoso