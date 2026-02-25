Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El Ayuntamiento de Narón licita la gestión de la cafetería de la Casa Consistorial

El valor estimado del contrato es de 96.000 euros

Redacción
25/02/2026 15:46
Edificio de la casa consistorial naronesa
Concello naronesa
Jorge Meis
El Ayuntamiento de Narón ha iniciado el proceso de licitación para la explotación de la cafetería ubicada en la última planta de la Casa Consistorial. Este servicio está orientado principalmente al personal municipal, a los miembros de la corporación y a los ciudadanos que acuden a realizar trámites administrativos.

El contrato se tramita mediante un procedimiento abierto y tendrá una duración inicial de cuatro años. La empresa que resulte adjudicataria se encargará de la gestión integral, lo que incluye la apertura, el cierre y la limpieza de las instalaciones.

El valor estimado del contrato es de 96.000 euros, calculado según la previsión de negocio y los costes asumidos por el municipio. La cafetería deberá abrir todos los días laborables del año.

Las empresas interesadas pueden consultar los pliegos en la web municipal. El plazo para presentar ofertas finaliza el lunes 9 de abril a las 14.00 horas.

Por su parte, la administración explica que este servicio “responde á necesidade de ofrecer un espazo de descanso e consumo básico durante a xornada laboral para o persoal municipal e as persoas que acoden para realizar trámites ou xestións”.

