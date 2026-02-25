Doce láminas de Blanca Vila y Carla García para dar la vuelta al mundo desde Odeón

La artista Blanca Vila Jorge Meis

Ataviada con su chaqueta y zapatillas Adidas, unos pantalones vaqueros –en ocasiones también con bufanda en caso de que el destino sea frío–, una cámara de fotos y una bufanda, una mujer, creación de la ilustradora ferrolana Blanca Vila, recorre el mundo a través de la óptica de Carla García. De esta forma, la protagonista de “Ciudades habitadas por el trazo” –disponible en el centro comercial Odeón–, “que podría ser cualquiera”, como explica su autora, recorre desde Glasgow a Ammán, pasando por Edimburgo o Venecia gracias a las fotos que García realizó en sus viajes.

Este es el primer ruedo para Vila, su primera exposición, y sus creaciones, confiesa, no eran lo que ella tenía en mente. “Tenía claro que quería hacer personajes, siempre fue lo que me gustó. Hice bocetos y encontré algo que me gustaba, pero no dominaba el fondo”, explica. En este punto, probó con diferentes técnicas y opciones, hasta que se topó con la fotografía. A través de varias plataformas, probó los resultados de la creación con imágenes, pero tenía claro que “no quería basarme en obras que no eran mías. Hablé con una amiga, Carla García, que ha viajado mucho y que le gusta este campo” y, ahí empezó todo.

En un primer momento, Vila intentó adaptar los bocetos que ya tenía a la base aportada por García, pero “era realmente difícil de encajar, estaba siendo un caos”, confiesa. Por ello, decidió empezar de cero.

Juntas echaron mano a los álbumes que atestiguan las vivencias a lo largo del globo de una de ellas. Ahí seleccionaron un grupo de instantáneas en las que solamente se veía un paisaje y, como resultado de esta sinergia, un total de 12 láminas permiten, de alguna forma, que aquellos que no tengan vacaciones por el momento, puedan coger aviones sin la necesidad de pisar ningún aeropuerto, estará disponible hasta el próximo 6 de marzo en el espacio naronés.

La inspiración

La misma persona, “a la que igual no se le aprecia muchísimo la cara, pero que es reconocible por una vestimenta”, es la encargada de conducir los diferentes escenarios que, a pesar de presentar telones de fondo a miles de kilómetros de distancia, tienen una cosa en común: la cotidianeidad.

“No hace falta irnos a lo grande”, reflexiona Vila, “para mi, un planazo es sentarse en un banco a ver pasar a la gente, me entretengo en lo cotidiano. La inspiración la encuentro en las personas porque soy observadora y me gusta ver cómo van vestidos o cómo se desarrollan en momentos del día a día”, escenas tan simples como “agacharse para atarse los cordones de los zapatos o esperar al autobús. Esta era la idea de la exposición, y creo que está reflejada”.

Una de las láminas de la exposición Cedida

Y como no siempre es posible estar al pie del cañón, la artista explica que las redes sociales son un gran aliado en el que encontrar detalles, tanto de vestimenta como de comportamientos, que con el trajín del día a día se pueden escapar hasta a los ojos más acostumbrados.

Sumando todo se llega a un resultado como el que ahora ve la luz y que, a pesar de que Vila reconoce que nunca ha viajado, se consigue el retrato perfecto de una exploradora con la que cualquiera se podría identificar y que, si uno se para y contempla su entorno, fijo que encuentra también Ferrol.