Los jóvenes de la comarca demuestran su valía en la XII edición de Ferrolterra Emprende Xove en el Pazo da Cultura

El Pazo da Cultura de Narón cambió ayer su eje central de actividad, puesto que la música, la danza o el teatro dieron paso a una cita en la que los alumnos y alumnas de Educación Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y universidades daban a conocer proyectos empresariales desarrollados durante los meses anteriores a esta cita que, cabe destacar, abarcaron todo tipo de acciones. La XII edición del concurso Emprende Xove Minimarket –una convocatoria organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ferrolterra en colaboración con el Concello de Narón y la Diputación–, presumió no solo de talento, sino también de esfuerzo.

La presidenta de la AJE, Yadira Tenreiro, quiso destacar la gran participación que tuvo esta edición, en la que “a pesar de tener un menor número de proyectos, alcanzando los 50, contamos con más centros”, situándose en los 14, tres más que en la pasada edición. Considera que un factor que pudo influir fue el hecho de tener que celebrar la cita tan pronto, cuestión que, sin embargo, no pasó factura a la calidad de los trabajos, que dejaron un muy buen sabor de boca en el jurado. “Nosotros estamos realmente contentos con cómo se ha desarrollado esta convocatoria y por la implicación de los chicos y chicas”, remarca Tenreiro.

Explica que esta propuesta, que se desarrolla en los diferentes centros participantes desde el inicio de curso, no solamente tiene como objetivo que los alumnos y alumnas de la zona conozcan lo que supone emprender “de forma completamente transversal”, sino que pretende servir “como un referente para todos aquellos que no tienen una figura cercana que conozca el mundo empresarial”.

De hecho, la presidenta de la entidad piensa en ella misma, puesto que “cuando yo empecé, en mi casa se echaron las manos a la cabeza”, confiesa, “y aquí queremos demostrar que ser autónomo puede ser también maravilloso. Con esta actividad les damos la opción conocer cómo funciona este proceso y abrimos las puertas por si alguien lo quiere llevar a cabo. Muchos no optarán por el proyecto que presentaron, pero si quisieran hacerlo, podrían”.

Con todo, Tenreiro no tiene dudas, y a pesar de que la jornada de ayer fue “increíble”, pone el foco en “lo importante, que no es lo que va a salir hoy de aquí, sino todo lo que pueden hacer con su futuro laboralmente”:

En esta misma línea también se pronunció la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro que, como anfitriona, destacó que detrás de cada proyecto hay “horas de traballo en equipo e a valentía de poñer en práctica ideas propias”, una cuestión que, remarcó, demuestra la necesidad de seguir impulsado espacios como este, “que conecten educación e empresa”.

Por su parte, la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, aseguró que “o emprendemento da xuventude é un auténtico motor de futuro para a provincia”, poniendo como referencia eventos como este Minimarket –que sumado al papel del profesorado y los centros educativos– “acompañan, orientan e inspiran ao alumnado, facendo posible que moitas destas ideas se convertan en proxectos reais”.

Los premiados

Entre todos, fue Sabrosa Asimetría, del centro Cristo Rey, el ganador del mejor proyecto empresarial en la categoría de ESO y Bachillerato. La propuesta se basa en la economía circular y la inclusión social, comercializando productos agrícolas descartados por motivos estéticos a precios accesibles y transformando los excedentes en mermeladas y purés ecológicos

En Formación Profesional, el galardón recayó en Lume Verde, del CPR San José, una propuesta centrada en la prevención de incendios forestales mediante el mantenimiento integral de montes y fincas. La iniciativa combina cuadrillas especializadas, maquinaria ligera, técnicas tradicionales y vigilancia con drones, además de acciones de formación y concienciación ambiental

En la categoría universitaria, el premio fue para NauticOps, una plataforma digital que mejora la coordinación de las escalas de buques en los puertos, integrando en tiempo real información de consignatarios, navieras y servicios marítimos para optimizar la gestión.

En cuanto a los accésits, en ESO y Bachillerato el reconocimiento fue para Horizonte Tech, del CPR Santiago Apóstol de Narón, un servicio de apoyo en trámites digitales dirigido principalmente a personas mayores

En FP y Universidad, el accésit en esta categoría fue para Uno más en casa, de la UDC, una iniciativa que conecta a estudiantes con personas mayores que viven solas para fomentar la convivencia y combatir la soledad no deseada

Respecto al accésit al mejor proyecto de innovación, éste fue para Compry Narón, del IES Terra de Trasancos, una plataforma que compara en tiempo real el coste de la cesta de la compra entre diferentes supermercados; y ValóraT, de la UDC, un servicio de evaluación preventiva del estado físico y cognitivo con recomendaciones personalizadas y seguimiento digital.