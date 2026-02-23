Todo preparado para la XI edición del Festival Singular

García, Sutil y Ferreiro durante la presentación Cedida

Una vez más, Narón será escenario de una de las grandes apuestas culturales de la comarca con la celebración de la XI edición del Festival Singular, una cita que se desarrollará entre 6 y el 29 de marzo y que “reafirma o seu carácter único ao xuntar creación escénica galega, propostas estatais e internacionais, formación profesional e encontros sectoriais que sitúan á cidade como punto de referencia cultural”, remarcó la alcaldesa de la localidad y presidenta del Padroado de Cultura, Marián Ferreiro.

La regidora estuvo acompañada en la cita por el presidente de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, quien puso en valor que este evento “é moito máis que unha representación de espectáculos, é unha forte aposta pola formación e pola mirada feminina, que tamén acolle unha mesa redonda para falar de festivais internacionais de artes escénicas e, algo que é moi particular deste evento, que son os encontros profesionais para xerar oportunidades para as artes escénicas galegas”.

En esta misma línea se pronunció Ferreiro que, además, pusó en valor la trayectoria de una convocatoria consolidada como es el Singular, que “segue medrando como un espazo de creación, encontro e diálogo cultural, mantendo unha identidade propia baseada na calidade artística e no compromiso social”.

Esto también fue destacado por la diputada provincial, Cristina García, quien, además, puso en valor la influencia del evento, puesto que esta convocatoria es, a su parecer, “un exemplo claro de como un festival de base local pode ter impacto internacional. Esta undécima edición demostra a solidez e madurez dun proxecto polo que hai que parabenizar o Concello de Narón e, nomeadamente, ao Padroado”.

Cabe destacar que, como novedad, el Singular estrenará una nueva web, pero también “medidas específicas de accesibilidade en dous espectáculos, desenvolvidos en colaboración con entidades locais vinculadas ao ámbito da discapacidade e con dúas compañías galegas, co obxectivo de avanzar cara a unha cultura sen barreiras”, como destacó Ferreiro.

El programa

En relación con la oferta cultural, se podrá disfrutar de un total de 12 obras –cuatro destinadas a público infantil– y varias actividades paralelas como talleres, encuentros o asambleas.

La apertura correrá a cargo de “El hijo de la cómica” el 6 de marzo, seguida de propuestas potentes como “La mujer rota” de Lazona Teatro (21 de marzo) y el cierre con “Costa da Morte, cartografía dun naufraxio”, el día 28. Además, llegarán al Pazo “Bailar agora”, “Ser humana”, “Girasoles para María”, “Sahara, La barca del desierto” y “Chegar e encher”.

Al mismo tiempo, el festival mantiene su apuesta por el público familiar con una propuesta cada domingo a las 18.00. En este caso, los títulos serán “Esperta o rinoceronte”, “As aventuras de Mariña”, “Estrafalaria” y “Canta, buguina, canta”.

La igualdad, la memoria colectiva, las migraciones o la diversidad serán algunas de las temáticas centrales propuestas por las compañías que, como cabe destacar, provienen de diversos puntos del globo. En concreto, siete de los doce espectáculos pertenecen a agrupaciones gallegas, tres de España y dos de Latinoamérica.

Desde el Concello destacan el impacto del evento, "máis alá do eido cultural, contribuíndo á dinamización social e económica do municipio, consolidando Narón como un referente das artes escénicas en Galicia”.