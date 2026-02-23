La corporación municipal tratará este jueves la situación del SAF y el descontento en Reis Católicos, A Solaina

Imagen de archivo de una sesión plenaria Daniel Alexandre

La agrupación del Bloque Nacionalista de Narón avanzó durante las últimas jornadas que será el plano social su gran apuesta para el pleno correspondiente al mes de febrero, que tendrá lugar este jueves. De esta forma, presentarán dos mociones, una relativa al “impulso aos convenios coas entidades sociais e deportivas” y otra sobre la creación de un “modelo público e financiamento digno para o Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”.

En relación con la primera, la portavoz del grupo, Olaia Ledo, incide en la necesidad “de que o Concello inicie de inmediato os trámites para o pago das subvencións nominativas de 2026” a pesar de la falta de presupuestos para el presente ejercicio. Con esta propuesta buscan, como explica Ledo, “adiantar o pago das axudas nun prazo que non supere a metade do ano”.

Asimismo, el se tratará el “grave desequilibrio financieiro” del SAF. Exponen que el gobierno autonómico se hace cargo de un costo de 12 euros la hora, mientras “que o custo real do servizo xa supera os 24”. Por llo, reclaman “que a Xunta e o Estado incrementen o financiamento a 20 euros/hora neste 2026 e asuman o 100% dos custos en 2027”.

Por su parte, el Partido Popular también dio a conocer cuáles serán sus puntos a debatir en la sesión del jueves. El portavoz, Germán Castrillón, pedirá la modificación de la línea Porto-O Puntal, pidiendo “cobertura directa a efectiva” en las inmediaciones de los centros educativos IES As Telleiras e IES Terra de Trasancos y en el polígono industrial de As Lagoas.

Asimismo, centran otra de sus propuestas en el deporte, exigiendo “garantir a igualdade de trato entre as distintas disciplinas deportivas”, pidiendo una línea específica de subvenciones para el baile deportivo.

Su propuesta habilitaría una partida específica por valor de 40.000 euros. Critican que, actualmente, este ámbito “non conta cunha liña que recoñeza as particularidades e necesidades propias”, como tienen otras disciplinas.

Por último, los socialistas presentan, asimismo, dos propuestas en este mes. La primera, que se dio a conocer durante las pasadas semanas, es la relativa a un plan urgente para la avenida Reis Católicos, ya que consideran que a consecuencia de las obras de peatonalización “o Concello ten a obriga de responder con medidas económicas directas, suficientes e inmediatas”, explicó el edil Jorge Ulla.

Piden que se habilite un fondo de 150.000 euros que, en su mayoría, irían destinados a ayudas directas para negocios.

Asimismo, buscan estudiar la posibilidad de incorporación de las parcelas del campamento de Freixiero a la titularidad municipal, entiendo esta como una acción “prioritaria na loita fronte ao narcotráfico”.

De esta forma, el PSOE propone iniciar una negociación Cáritas en la que se “establezan condicións, prazos e garantías para executar unha recuperación efectiva do ámbito.