Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La corporación municipal tratará este jueves la situación del SAF y el descontento en Reis Católicos, A Solaina

Asimismo, cuestiones como el transporte y el deporte también tendrán lugar en el debate

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
23/02/2026 16:00
Imagen de archivo de una sesión plenaria
Imagen de archivo de una sesión plenaria
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La agrupación del Bloque Nacionalista de Narón avanzó durante las últimas jornadas que será el plano social su gran apuesta para el pleno correspondiente al mes de febrero, que tendrá lugar este jueves. De esta forma, presentarán dos mociones, una relativa al “impulso aos convenios coas entidades sociais e deportivas” y otra sobre la creación de un “modelo público e financiamento digno para o  Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”.

En relación con la primera, la portavoz del grupo, Olaia Ledo, incide en la necesidad “de que o Concello inicie de inmediato os trámites para o pago das subvencións nominativas de 2026” a pesar de la falta de presupuestos para el presente ejercicio. Con esta propuesta buscan, como explica Ledo, “adiantar o pago das axudas nun prazo que non supere a metade do ano”.

Asimismo, el se tratará el “grave desequilibrio financieiro” del SAF. Exponen que el gobierno autonómico se hace cargo de un costo de 12 euros la hora, mientras “que o custo real do servizo xa supera os 24”. Por llo, reclaman “que a Xunta e o Estado incrementen o financiamento a 20 euros/hora neste 2026 e asuman o 100% dos custos en 2027”.

Freixeiro zona campamento

A debate la situación del transporte público en la parroquia de Freixeiro, en Narón

Más información

Por su parte, el Partido Popular también dio a conocer cuáles serán sus puntos a debatir en la sesión del jueves. El portavoz, Germán Castrillón, pedirá la modificación de la línea Porto-O Puntal, pidiendo “cobertura directa a efectiva” en las inmediaciones de los centros educativos IES As Telleiras e IES Terra de Trasancos y en el polígono industrial de As Lagoas.

Asimismo, centran otra de sus propuestas en el deporte, exigiendo “garantir a igualdade de trato entre as distintas disciplinas deportivas”, pidiendo una línea específica de subvenciones para el baile deportivo.

Su propuesta habilitaría una partida específica por valor de 40.000 euros. Critican que, actualmente, este ámbito “non conta cunha liña que recoñeza as particularidades e necesidades propias”, como tienen otras disciplinas.

Obras A Solaina

Una “zona en crisis”: Las obras de A Solaina preocupan a los vecinos

Más información

Por último, los socialistas presentan, asimismo, dos propuestas en este mes. La primera, que se dio a conocer durante las pasadas semanas, es la relativa a  un plan urgente para la avenida Reis Católicos, ya que consideran que a consecuencia de las obras de peatonalización “o Concello ten a obriga de responder con medidas económicas directas, suficientes e inmediatas”, explicó el edil Jorge Ulla.

Piden que se habilite un fondo de 150.000 euros que, en su mayoría, irían destinados a ayudas directas para negocios.

Asimismo, buscan estudiar la posibilidad de incorporación de las parcelas del campamento de Freixiero a la titularidad municipal, entiendo esta como una acción “prioritaria na loita fronte ao narcotráfico”.

De esta forma, el PSOE propone iniciar una negociación Cáritas en la que se “establezan condicións, prazos e garantías para executar unha recuperación efectiva do ámbito.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una sesión plenaria

La corporación municipal tratará este jueves la situación del SAF y el descontento en Reis Católicos, A Solaina
Eva Mazás Arnoso
García, Sutil y Ferreiro durante la presentación

Todo preparado para la XI edición del Festival Singular
Redacción
Xisco Feijoó y Juan Eiras, en la calle Real, con parte del público que vino desde varios puntos Galicia y Portugal

Xisco Feijoó y Juan Eiras disfrutan de la ciudad de Ferrol con su público tras el gran estreno en el Pazo da Cultura
Rita Tojeiro Ces
día de Rosalía na AVV Castelao de Brión

La comarca de Ferrolterra se vuelca con celebraciones con motivo del Día de Rosalía
Redacción