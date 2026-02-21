La oposición de Narón carga contra la gestión de TEGA después de la condena del tribunal de Ferrol

Imagen de archivo de un pleno en Narón EC

La oposición municipal de Narón no dudó en "condenar" la gestión del gobierno de Terra Galega después de que se hiciese público el fallo de la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ferrol que condena a Narón a pagar los costes derivados por la depuración del agua de la ría entre el 1017 y el 2023.

Los primeros en pronunciarse fueron los socialistas, que censuraban que la política de Marián Ferreiro se traduce en que el municipio "vai camiño de ter a auga máis cara de toda Galicia pola incapacidade e a soberbia da alcaldesa". El edil Jorge Ulla se mostró tajante ante la situación, exigiendo "que se deixe de xogar co diñeiro de Narón nos xulgados" ante la posibilidad de recurso desde el ejecutivo. A su parecer, este trámite "só servirá para impoñer máis carga económica aos veciños e veciñas a través de intereses de demora e custas xudiciais".

Según sus cálculos, el monto a abonar se situaría en torno a los 5.107.939,30 euros, cantidad que para el PSdG-PSOE supone "un buraco nas arcas públicas" y que sería una consecuencia de "antepoñer o orgullo do goberno local ao interese xeral". Afea que el ejecutivo prefiriese "o conflito con Ferrol antes que sentarse a buscar un acordo" y piden la dimisión de la regidora. “A xestión de Ferreiro está esgotada. A súa falta de previsión custounos millóns e a súa falta de responsabilidade pública vainos custar o servizo público da auga. Por hixiene democrática e para evitar que a factura de Narón sexa a máis cara da comunidade, a alcaldesa debe dar un paso ao lado hoxe mesmo”.

Narón estudia recurrir la sentencia por la depuración y cuestiona la cifra de cinco millones Más información

Por su parte, para el PP, la sentencia refleja “la falta de transparencia, de documentación clara y, sobre todo, de voluntad real de acuerdo que ha terminado llevando a ambos concellos a los tribunales”. Coinciden con sus compañeros del corporación al señalar que TEGA "no buscó un acercamiento serio y definitivo con Ferrol para regular este servicio esencial mediante un convenio estable" lo que ha derivado en "inseguridad jurídica" y en un conflicto institucional que, a su parecer, es "innecesario".

"Hablamos de un servicio básico, imprescindible para la ciudadanía y para el cuidado de la ría. No es comprensible que dos municipios limítrofes, que comparten infraestructuras estratégicas y se necesitan mutuamente, no hayan sido capaces de cerrar un acuerdo en todo este tiempo", sentenció el portavoz municipal, Germán Castrillón que, al mismo tiempo, espera que la decisión judicial "sentencia sirva para corregir errores del pasado y abrir una etapa de responsabilidad, transparencia y cooperación real".

Mato celebra la condena a Narón por la depuración: "Teníamos razón y el gobierno estuvo solo" Más información

Por último, el BNG aseguró que el fallo “é a demostración de que un tema como a auga non pode pasar por mans privadas”, haciendo especial hincapié en que la sentencia se "acalara que os gastos de xestión de Emafesa pretendía cobrar a Narón teñen que ser descontados".

En este sentido, la nacionalista Olaia Ledo remarcó la importancia de comprender que el agua es "un ben de primeira necesidade precisa de boa xestión, transparencia e pensando na veciñanza non nos chiringuitos que Narón pretende perpetuar en estruturas opacas que nos levan a litixios sen resolver desde hai máis dunha década".