Un momento de una sesión plenaria AEC

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, ha salido al paso después de que se diese a conocer la sentencia de la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ferrol del pasado 17 de febrero que estima parcialmente las reclamaciones de Ferrol por los gastos de depuración de la ría y que podría obligar a Narón a abonar alrededor de cinco millones de euros. Una cifra que la regidora pone en duda.

“Es muy probable que recurramos”, afirmó Ferreiro, que subrayó que aún no han tenido margen suficiente para estudiar en detalle el fallo judicial. De hecho, aseguró que en el Concello hay varios departamentos revisando los cálculos porque “no sabemos de dónde sale esa cantidad”. Según indicó, el documento no fija expresamente esa cifra y, en todo caso, la diferencia económica derivaría de la variación del porcentaje aplicado, no del total del servicio, ya que Narón “ya fue pagando las liquidaciones”.

Remontándose al inicio de esta problemática, Ferreiro explicó que el origen del litigio está en el porcentaje de reparto de costes del servicio de depuración, que “se estableció un 70 % para Ferrol y un 30 % para Narón”, un acuerdo que fue aprobado en pleno en el municipio naronés. Según relató, las primeras liquidaciones se emitieron respetando ese criterio. “El 70-30 no es una ocurrencia mía”, señaló, defendiendo que existía un acuerdo plenario firme y que las reglas “no se pueden cambiar a mitad del juego”. A su juicio, el conflicto surge cuando Ferrol modifica unilateralmente ese porcentaje al considerar que no reflejaba el coste real del servicio.

Narón estudia recurrir la sentencia por la depuración y cuestiona la cifra de cinco millones Más información

La alcaldesa insistió en que Narón nunca se negó a revisar el reparto si existía una medición objetiva. De hecho, defendió la instalación de caudalímetros para determinar con exactitud el volumen tratado. Según indicó, las mediciones posteriores no arrojaron un 60-40, sino en torno a un 37,23 % para Narón, cuestión que también se recoge en el fallo del magistrado Javier Tudela Guerrero.

El informe de Augas de Galicia

La sentencia también hace referencia a un informe de Augas de Galicia que situaba el porcentaje de Narón en el 41,69 %. Sin embargo, Ferreiro recalcó que ese documento era un borrador y no un informe definitivo ni firmado. “Consta que no era definitivo”, afirmó, señalando, además, que “nosotros no discutíamos que el porcentaje pudiera ser diferente. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver cómo se mide, un estudio firme que nunca llegamos a tener”.

Para la regidora, el problema radica en que se alteraron las condiciones sin una base técnica firme en aquel momento. “Si no hay nada que determine que eso se tiene que cambiar, y lo tienes aprobado en pleno, no se puede modificar unilateralmente”, sostuvo.

Ferreiro diferenció etapas en la relación entre ambos concellos, asegurando que con el actual gobierno ferrolano hubo más voluntad de diálogo y una "relación cordial", aunque el conflicto arrastraba acuerdos previos.

Los tribunales condenan a Narón al pago a Ferrol de la deuda por la depuración Más información

En todo caso, insistió en que Narón nunca rechazó pagar lo que correspondiese según una medición real y objetiva. “Si se mide y tanto nos corresponde, tanto pagamos”, afirmó.

Ahora, el gobierno local analizará con detalle el alcance económico de la sentencia antes de decidir formalmente si presenta recurso, una cuestión que, asegura, se plantea como defensa "de los intereses y derechos de nuestros vecinos", prioridad absoluta para Fereiro . Mientras tanto, cuestiona que la cantidad difundida públicamente se ajuste a la realidad del fallo judicial.