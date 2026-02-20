Narón consolida su modelo de educación viaria en Costa Rica

Un momento de la celebración del pasado año Cedida

El modelo de educación vial desarrollado por el Concello de Narón continúa traspasando fronteras y consolidándose como un referente internacional. El convenio de cooperación entre el municipio gallego y la ciudad costarricense de Heredia ha alcanzado un nuevo hito con la puesta en marcha de un corredor de movilidad activa en el distrito de Mercedes Norte. Esta iniciativa se inspira directamente en la experiencia y los protocolos de seguridad desarrollados en Narón desde hace años.

La inauguración de esta nueva infraestructura contó con la participación directa de la vecindad y la comunidad educativa de Heredia, logrando incluso repercusión en la televisión nacional de Costa Rica. Durante la presentación, los responsables del proyecto destacaron que el corredor nace del convenio oficial con Narón y consiste en una adaptación al contexto local de los modelos de seguridad vial y movilidad sostenible compartidos por el municipio naronés.

El corredor activo no es solo una obra urbanística, sino una herramienta de aprendizaje que combina ocio y formación además de elementos como juegos de suelo y señalización vial adaptada específicamente a la infancia y circuitos ciclistas y elementos lúdicos para aprender normas de circulación de forma participativa. Todo esto se basa en un diseño comunitario, en el que han colaborado artistas, residentes y centros educativos como las escuelas José Figueres Ferrer, Mercedes Norte y Mercedes Sur.

Con todo, el objetivo principal es que tanto menores como adultos interioricen hábitos de movilidad segura y sostenible en un entorno pensado para el encuentro vecinal.

La colaboración entre ambas administraciones ya ha dado sus frutos y es que, como explican desde Narón, “os corredores de mobilidade activa en Heredia xa obtiveron recoñecementos no país centroamericano, incluíndo premios vinculados á arquitectura e á infancia por iniciativas baseadas en xogos educativos deseñados coa participación directa dos menores”.

Con esta nueva actuación se consolida un modelo que, como destacan desde ambos gobiernos, demuestra que la “cooperación municipal pode contribuír a crear cidades máis seguras, sostibles e orientadas ás persoas”.