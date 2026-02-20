Los tribunales condenan a Narón al pago a Ferrol de la deuda por la depuración

Edificio de la casa consistorial naronesa Jorge Meis

Después de que el Concello de Ferrol solicitase ante los tribunales que el Ayuntamiento de Narón se hiciese cargo de los pagos correspondientes entre el 2017 y el 2023 derivados de la gestión de la depuración del agua de la ría, los tribunales han dado a conocer su veredicto, fallando a favor de la urbe naval.

Para el intervalo que va desde abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, el consistorio ferrolano exigía el pago de 3,372 millones de euros. Asimismo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023, solicitaba otros 1,95 millones de euros.

El Ayuntamiento de Ferrol gestiona, a través de la empresa mixta Emafesa, la depuración de aguas de ambos municipios. Como no existe un convenio vigente que regule cómo repartir los gastos, Ferrol enviaba facturas a Narón basadas en sus propios cálculos, las cuales eran sistemáticamente rechazadas por el pleno de Narón.

En este sentido, desde la ciudad naval, basan sus exigencias en un informe de KPMG, aplicando un porcentaje de reparto del 41,69% para Narón y 58,31% para Ferrol, basándose en un borrador de convenio de Augas de Galicia. Ante esto, Narón afirmaba que el documento del organismo dependiente de la Xunta es una "versión corregida, no definitiva", asegurando que "no existe acuerdo alguno que fije un porcentaje vinculante para ambos concellos". Por su parte, el gobierno de TEGA recurre a lo caudalímetros, que entraron en funcionamiento en abril de 2024 y que hasta marzo de 2025, determinaron que del volumen total transportado, un 62,77% corresponde a Ferrol y un 37,23% Narón.

Al no haber un contrato o convenio firmado, el juez analiza el caso bajo el principio de enriquecimiento injusto, entendiendo que si una administración presta un servicio que corresponde a otra y esta última se ahorra el coste, debe compensarla para evitar un beneficio patrimonial sin causa legítima. Ante esto, asegura que los gastos fijados por Emafesa son reales, asegurando, además que "pretendió dar un servicio en un grado de calidad alto, lo consiguió, en tanto no hay quejas sobre éste, y lo que no puede ahora Narón es cuestionar el coste de esta calidad una vez recibido el servicio".

Mato celebra la condena a Narón por la depuración: "Teníamos razón y el gobierno estuvo solo" Más información

En esta misma línea, la sentencia establece que el Consitorio ferrolano "no incurre en una consciente conducta desviada cuando (...) busca un estándar de calidad que supere el básico o elemental o de mínimos".

En este momento, los tribunales dan la razón a Ferrol al estimar los recursos presentados contra las decisiones del Ayuntamiento de Narón, que había desestimado dichas liquidaciones relativas a los costes de gestión del saneamiento de la ría de Ferrol. No obstante, de las cuantías reconocidas, deberá descontarse un 40 % en concepto de gastos de dirección y administración, siendo aún desconocido el monto total a abonar que, según la sentencia, ha de basarse en los gastos reales y necesarios, ajustando los porcentajes de reparto a la realidad técnica en lugar de a las propuestas políticas unilaterales de cada ayuntamiento.

Cabe señalar que hasta dentro de quince días, el Concello de Narón tendrá la capacidad de presentar un recurso de apelación.