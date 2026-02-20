La parroquia de Piñeiros invita a celebrar en comunidad este domingo o Enterro do Momo

Un momento de la celebración del pasado año Cedida

La Sociedade Cultural Areosa promete vestirse de gala este domingo y es que serán los encargados de empezar con las despedidas del Entroido. Para ello, convocan a vecinos y vecinas de todas las edades, así como a todos aquellos amantes del Carnaval de otros municipios, a sumarse al tradicional “Enterro do Momo”.

En esta cita, en la que además bajará el telón de la temporada 2026 su comparsa: “Os Parrandolos”, se podrá disfrutar de un pasacalles que dará comienzo a las 17.30 horas desde la plaza de Álvaro Paradela.

Ahí arrancará un sinfín de música y disfraces –integrada por la “comitiva do Momo”, la agrupación citada anterioremente, y “Os Argalleiros” y “Troupele Troupel” que recorrerá la carretera de Castilla hasta las inmediaciones del local social de Piñeiros,

Será aquí, en el final de su ruta, cuando los diferentes grupos hagan acopio de fuerzas para llevar a cabo las que para algunos serán las últimas actuaciones del Entroido 2026 para, a continuación, proceder al eje central de la jornada, la Quema del Momo.

Desde la S.C. Areosa invitan a la participación, haciendo un llamamiento “a toda a veciñanza para acompañarnos neste fin de festa do entroido”