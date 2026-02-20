Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Calcinado un coche en Narón tras incendiarse de madrugada

Fueron los propios ocupantes del vehículo los que dieron la voz de alarma del fuego, que se propagó a otros dos turismos

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
20/02/2026 09:45
Estado del coche después de la intervención
Estado del coche después de la intervención
Cedida
En torno a las 2.30 horas de la madrugada de este viernes, la central autonómica de 112 recibió una alerta de un coche ardiendo en Xuvia, Narón, en concreto en la intersección entre las calles Tui y O Grove. Fueron los propios ocupantes del vehículo los que emitieron el aviso de que el turismo en el que viajaban, y del que ya se habían bajado, se estaba incendiando por dentro.

Desde el organismo gallego se dio aviso tanto a los bomberos de la localidad como al 061, que afortunadamente no tuvo que intervenir, Policía Local y Nacional, que acudieron hasta el lugar para evaluar daños y posibles traslados al centro hospitalario de referencia. Una vez los profesionales del Speis concluyeron las labores de extinción del fuego, que calcinó por completo el interior del coche, constataron que el incendió se propagó a otros dos turismos colindantes, pero desde el 112 aseguran que los daños "fueron mínimos". 

La intervención se saldó sin tener que lamentar más que daños materiales, pero una de las ocupantes del vehículo fue derivada al servicio sanitario puesto que está embarazada y se encontraba en un estado alterado. 

Estado del coche después de la intervención

