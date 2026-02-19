Una fiesta en cada barrio naronés para presumir de disfraz y comer cocido

Un momento del desfile de comparsas de la localidad Emilio Cortizas

A pesar de que algunos municipios ya se despidieron del Entroido, en Narón no tienen ninguna prisa. El desfile del pasado fin de semana se hizo con las calles de la localidad que mañana volverán a llenarse de los mejores “modelitos” y que, además, podrán degustar cocidos en varias parroquias.

Mientras el XI Concurso de Tapas da sus últimos coletazos, son varias las propuestas gastronómicas que se presentan para este fin de semana. De hecho, arrancan hoy mismo con una comida en el Centro Sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros a las 13.45 horas, una cita que funcionará como antesala para la propuesta de Sedes, donde los disfraces se solaparán con un banquete y DJ.

Y si aún quedase hambre y ganas de troula, se puede acudir a la cena baile que organiza la comisión de fiestas de Castro, donde además de delicias y música, también habrá premios.

Si por el contrario queda más cerca A Gándara, tampoco hay de qué preocuparse porque el barrio está de estreno. El pabellón da Mocidade acogerá la XVIII Festa do Cocido que, además, este año contará con la I Festa de Entroido, celebración que nace de la mano de la comparsa Os Argalleiros y que promete llegar para quedarse, asentando una nueva tradición. En este caso habrá concurso de disfraces, propuestas pensadas para los pequeños y pequeñas y, en horario nocturno, una pulpeira.

Pero Narón no para aquí. El domingo será el momento para que el público infantil disfrute de la animación de La Guagua en el local social de O Paraxe, de nuevo en la parroquia de Castro. En esta ocasión, la AVV “Os cruceiros” y la CCDR Airiños de Castro están detrás de la propuesta.

Hasta el próximo 7 de marzo habrá que esperar para llegar a O Alto, donde la AVV propone una comida popular que, al igual que las de sus vecinos, contará con animación para niños y niñas, así como música en directo.