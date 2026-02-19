Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Una fiesta en cada barrio naronés para presumir de disfraz y comer cocido

El fin de semana trae propuestas para todas las edades y gustos

Redacción
19/02/2026 15:40
Entroido. Comparsas Narón
Un momento del desfile de comparsas de la localidad
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A pesar de que algunos municipios ya se despidieron del Entroido, en Narón no tienen ninguna prisa. El desfile del pasado fin de semana se hizo con las calles de la localidad que mañana volverán a llenarse de los mejores “modelitos” y que, además, podrán degustar cocidos en varias parroquias.

Mientras el XI Concurso de Tapas da sus últimos coletazos, son varias las propuestas gastronómicas que se presentan para este fin de semana. De hecho, arrancan hoy mismo con una comida en el Centro Sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros  a las 13.45 horas, una cita que funcionará como antesala para la propuesta de Sedes, donde los disfraces se solaparán con un banquete y DJ.

Y si aún quedase hambre y ganas de troula, se puede acudir a la cena baile que organiza la comisión de fiestas de Castro, donde además de delicias y música, también habrá premios.

Si por el contrario queda más cerca A Gándara, tampoco hay de qué preocuparse porque el barrio está de estreno. El pabellón da Mocidade acogerá la XVIII Festa do Cocido que, además, este año contará con la I Festa de Entroido, celebración que nace de la mano de la comparsa Os Argalleiros y que promete llegar para quedarse, asentando una nueva tradición.  En este caso habrá concurso de disfraces, propuestas pensadas para los pequeños y pequeñas y, en horario nocturno, una pulpeira.

Pero Narón no para aquí. El domingo será el momento para que el público infantil disfrute de la animación de La Guagua en el local social de O Paraxe, de nuevo en la parroquia de Castro.  En esta ocasión, la AVV “Os cruceiros” y la CCDR Airiños de Castro están detrás de la propuesta.

Hasta el próximo 7 de marzo habrá que esperar para llegar a O Alto, donde la AVV propone una comida popular que, al igual que las de sus vecinos, contará con animación para niños y niñas, así como música en directo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entroido. Comparsas Narón

Una fiesta en cada barrio naronés para presumir de disfraz y comer cocido
Redacción
Obras A Solaina

Una “zona en crisis”: Las obras de A Solaina preocupan a los vecinos
Eva Mazás Arnoso
El ideal gallego

La Diputación saca a licitación las obras de la senda peatonal de San Xiao, en Narón, por más de 245.000 euros
Redacción
Santalla, Ferreiro y Lorenzo en la presentación del evento

Narón se vuelve a poner en marcha en favor de la igualdad con la V Carreira del 8M
Redacción