Diario de Ferrol

Narón

El Concello de Narón apuesta por la formación deportiva para combatir la violencia machista

Tendrá lugar el próximo 5 de marzo en el Café Teatro del Pazo da Cultura 

Redacción
19/02/2026 16:10
Arco Narón
Imagen de archivo de una competición celebrada en Narón
Emilio Cortizas
El Concello de Narón ha anunciado que el próximo 5 de marzo en el Café Teatro del Pazo da Cultura se llevará a cabo “Narón adestra en igualdade”, una jornada formativa gratuita sobre la violencia machista en el deporte que tiene como objetivo promover entornos seguros.

La edila responsable del área, María Lorenzo, destacó que este ámbito “é un espazo clave de socialización, especialmente entre a mocidade, polo que resulta fundamental dotar aos clubs e entidades de ferramentas para detectar, previr e actuar ante situacións de desigualdade”. La encargada de conducir esta jornada será la investigadora y especialista en estudios de género Natalia Fraga Pena, que trasladará a los participantes –recuerdan desde el gobierno que la propuesta está abierta al público general y que, en el caso de poder acudir presencialmente se podrá seguir en línea– información relativa al papel del deporte como agente socializador y las prácticas preventivas que se pueden aplicar para evitar manifestaciones de desigualdad.

La triatleta local Sara Guerrero se suma a esta propuesta con un vídeo en el que anima a la participación y donde subraya la importancia de avanzar hacia una práctica “igualitaria e respectuosa”.

