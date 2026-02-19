El BNG de Narón continúa con una campaña en contra del “roubo de auga” en la localidad

Centro Cívico san Mateo recogida firmas BNG Jorge Meis

El Bloque Nacionalista Galego de Narón tomó las instalaciones del local social de San Mateo para llevar a cabo una recogida de firmas “para parar o roubo da auga”. Con esta acción, la agrupación muestra su oposición a la nueva gestión del servicio cuando la empresa mixta Cosma cese su actividad en 2027.

La agrupación defiende una gestión 100% pública –tal y como se constató en el pleno de enero–, tomando como referencia concellos como Arteixo que, inciden, “está baixo o mandato do PP”, como subrayó la portavoz de la agrupación, Olaia Ledo.

En este sentido, explica que continúan defendiendo lo que consideran “mellor para Narón”, que se encuentra ante una “oportunidade histórica” que, a su vez, supondría la recuperación “do control sobre un ben esencial”, asegura..

Gestión directa

La propuesta de los nacionalistas es tajante y rechazan la concesión a una empresa privada al entender que se trata de un modelo “que prima o lucro privado e que fixo empeorar o servizo en moitos concellos” remacando que en la actual gestión “só tivemos problemas”.

Aseguran que una apuesta directa supondría un control integral en el que el Ayuntamiento tendría “o mando político e ténico total, sen conflictos” con empresas, pero también un impulso para las arcas municipales ya que “os cartos das facturas de auga non van ao beneficio industrial” lo que, en su opinión, posibilitaría una posible reinversión “na mellora do saneamento e todos os servizos públicos” de la localidad.

Por último, consideran que su propuesta supone la mejora de la transparencia gubernamental al entender que si se integran las cuentas en los presupuestos municipales supondrá “unha fiscalización por todas”.