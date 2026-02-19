Mi cuenta

Abierta la matrícula para la propuesta de conciliación municipal de Semana Santa

La propuesta va dirigida a menores entre 4 y 12 años

Redacción
19/02/2026 16:06
La edila de Igualdade, María Lorenzo
Cedida
El Concello ha habilitado un servicio de conciliación de cara a Semana Santa para los menores entre 4 y 12 años empadronados o escolarizados en Narón para las vacaciones programadas entre el 30 de marzo y el 6 de abril.

El programa se desarrollará en las instalaciones del CRA Domirón, en la parroquia de O Alto, y contará con servicio de madrugadores –desde las 7.30  a las 9.00 horas–, así como otro de guardia y custodia –entre las 14.00 y las 15.30–.

Para poder anotarse en esta propuesta, las familias tendrán que cumplir con requisitos de edad, padrón o trabajo que están disponibles para consulta en la página web municipal, donde también se tramitarán las inscripciones.

En el caso de que la demanda supere la oferta de plazas, se establecerán criterios de prioridad como pueden ser niños en familias monoparentales, víctimas de violencia de género o personas cuidadoras no profesionales de otras dependientes.

Una vez finalizado el plazo de solicitudes se publicará un documento provisional con la relación de admitidos, abriéndose, al mismo tiempo, el correspondiente plazo para efectuar reclamaciones antes de la aprobación definitiva de la concesión de plazas.

