Una “zona en crisis”: Las obras de A Solaina preocupan a los vecinos

Obras A Solaina Emilio Cortizas

Después de más de cuatro décadas viviendo en A Solaina, José López Quintián recuerda otro barrio, uno en el que las calles estaban llenas de comercios y la vida fluía más deprisa, y a pesar de que ahora “quedamos cuatro negocios en la zona” –el está a los mandos de la Perfumería Ébano desde hace más de 30 años–, asegura que las obras de peatonalización en la avenida Reis Católicos no están haciendo “ningún favor al pequeño comercio”. Eso sí, reconoce que este no es el motivo para la pérdida de empresas desde hace unos años, pero que tampoco “ayuda” a que las que apuestan por el barrio puedan quedarse con facilidad.

Él fue el primero en denunciar públicamente esta situación, como recogió este Diario. A su opinión se sumaron muchos otros compañeros: tiendas de ropa, talleres u hosteleros que ven cómo les esta penalizando la situación y que, a pesar de estar “perdiendo”, esperan que el resultado, “que se ve realmente lejos porque el tiempo no mejora”, de sus frutos.

Mientras tanto, José Bouza, al frente de Tecnokar, asegura que desde el taller ya se han encontrado con “clientes muy perdidos” que no consiguen llegar a sus instalaciones “porque ahora tienen que meterse por dirección prohibida y no se atreven”, una cuestión que también afecta a sus proveedores y que se suma “a la gran suciedad que padecemos, porque con la lluvia, el viento y los residuos es imposible tener el negocio limpio”.

Sin embargo, y a pesar de que su empresa se encuentra de lleno en la zona en la que se está ejecutando el proyecto, reconoce que “no me llevo la peor parte”, en referencia a los que tienen auges en su negocio en función de las campañas, en concreto pensando en la pasada Navidad, que “no fue mala, fue pésima”, aseveran desde Ébano.

Comerciantes del barrio de A Solaina temen tener que echar el cierre por las obras de peatonalización Más información

Asimismo, los empresarios reconocen que la apertura de la calle después de las quejas, alivió la situación, ya que tanto los coches como los peatones cuentan con accesos más “fáciles”, pero siguen reticentes, “porque los que quedamos estamos aguantando como podemos”.

Tanto vecinos como comerciantes tienen una preocupación conjunta, y es que la falta de aparcamiento está derivando en situaciones incómodas para el día a día como “dar vueltas y vueltas para poder llegar a casa”. Explican que, a nivel comercio, es “realmente complicado”, para Bouza porque en su taller necesitan poder mover los turismos, cuestión “prácticamente imposible ahora mismo”, y en el de López porque “para menos gente”. En este sentido, desde la gerencia de Perfumería Ébano son críticos: “Llevamos aquí 32 años y teníamos mucha gente que venía de fuera a comprar y que lo hacía con su coche. No solo a nuestra tienda, sino a por productos frescos”, explica. La ecuación era fácil “venías, hacías tus compras, cargabas el coche y te ibas”. Ahora ya no se puede, lo que deriva en la apuesta por las grandes superficies. “Esto no es el centro de una ciudad, no son unos jardines. Esto era un barrio funcional”, condenan los empresarios.

Las críticas

Este hastío generalizado ya ha llegado a los diferentes grupos municipales, que se muestran críticos ante la situación que viven en A Solaina.

En palabras del portavoz popular, Germán Castrillón, asegura que desde el grupo se sienten “profundamente preocupados” en relación con una ejecución en la que, a su parecer, “o proxecto que se está levando a cabo non cumpre cos acordos aprobados no pleno extraordinario e ignora as demandas trasladadas tanto polos veciños como polos grupos da corporación”, asegurando que el cumplimiento de estas cuestiones es “a única maneira de garantir a funcionalidade real da vía”. Piden, entre otras cosas, que se respete la circulación mixta y la creación de aparcamiento regulado para los residentes.

En esta misma línea se pronunció el edil socialista Jorge Ulla, que asegura que la situación es una “desfeita”. Habla de un “abandono” en el barrio que, a su parecer, podría paliarse con un Plan Urgente con ayudas por valor de 150.000 euros –que se llevará a pleno el próximo jueves día 26–. En este sentido, Ulla se mostró tajante con la actuación de su partido, asegurando que “a finais de mes, o goberno de Marián Ferreiro terá que elixir: ou vota a favor de axudar aos nosos comerciantes ou confirma o seu abandono total do barrio. O PSdeG non permitirá que a desidia deste goberno converta os nosos barrios en desertos”.

El PSOE de Narón pide ayudas por valor de 150.000 euros para aliviar los efectos de la obras de A Solaina Más información

Por su parte, los nacionalistas hablan de un plan “desactualizado” y de unos trabajos que provocan “malestar” en un barrio que “precisa investimentos, incentivos e obras que vaian cara ter ascensores nos edificios e un espazo público onde se poida convivir de maneira interxeracional”.

Piden, asimismo, que se piense en ayudas no directas para los afectados y una enmienda a la propuesta de los socialistas, una acción que, en la opinión del BNG supondría dar a Santa Icía “solucións factibles”.