Diario de Ferrol

Narón

Un coche ardiendo despliega a los bomberos de Narón

El incidente se saldó sin daños personales

Eva Mazás Arnoso
18/02/2026 10:16
En torno a las 2.20 horas de la madrugada de este miércoles, los bomberos del municipio de Narón se desplazaron hasta Camiño da Fraguiña, en la parroquia de Freixeiro, después de que la central autonómica del 112 alertara de un coche ardiendo.

A la llegada de los profesionales a la zona del CPI O Feal, se encontraron "con un vehículo estacionado completamente afectado por las llamas" y en colaboración con agentes de la Policía Nacional y Local procedieron a la protección de las viviendas cercanas para, posteriormente, extinguir el fuego del turismo, que también recubrieron con espuma a modo de prevención. 

