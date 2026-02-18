Mi cuenta

Narón se vuelve a poner en marcha en favor de la igualdad con la V Carreira del 8M

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar a través de la web de la Federación Galega de Atletismo

Redacción
18/02/2026 15:37
El Concello de Narón dio a conocer este miércoles la V Carreira e Andaina pola Igualdade, una propuesta para conmemorar el Día Internacional da Muller que se celebrará el próximo domingo, 8 de marzo.

Esta convocatoria, que se enmarca en el III Plan de Igualdade municipal, arrancará a las 10.00 horas con las pruebas de las categorías menores y, una hora más tarde, dará paso a la absoluta. Por su parte, la andaina dará comienzo a las 11.05, una modalidad que, como explicaron desde el Padroado de Deportes, está “pensada para fomentar la participación ciudadana en un evento que une deporte y sensibilización social en torno a la igualdad”.

Durante esta presentación —en la que estuvieron presentes la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro; el edil de Deportes, Ibán Santalla, y su homóloga en Igualdade, María Lorenzo— se recordó que las inscripciones se podrán formalizar a través de la página web de la Federación Galega de Atletismo. Este trámite estará abierto hasta el próximo 2 de marzo y el coste será de 4 euros por participante.

Para retirar el chip y el dorsal se habilitará un espacio en el pabellón de A Gándara tanto el 7 como el 8 de marzo, aunque desde la organización piden “acudir en los días previos para evitar retrasos o incidencias el día de la prueba”.

En lo relativo a los premios, en las categorías absolutas se reconocerá a los tres primeros hombres y mujeres clasificados. En las no oficiales también habrá galardones para las tres personas que antes alcancen la meta, mientras que, en el caso de los más pequeños, todos volverán a casa con medalla.

