Narón

La Diputación saca a licitación las obras de la senda peatonal de San Xiao, en Narón, por más de 245.000 euros

Las empresas tendrán hasta el próximo 11 de marzo para presentar sus ofertas

Redacción
18/02/2026 15:57
La Plataforma de Contratación del Estado ya recoge la licitación de las obras para la construcción de un tramo peatonal en la carretera de la parroquia de San Xiao (DP-5401), un proyecto que cuenta con un presupuesto de 245.338,91 euros y que “permitirá completar o itinerario peonil entre os puntos quilométricos 2+700 e 3+500, dando continuidade á senda xa executada entre os puntos 1+920 e 2+600”.

En este sentido, el presidente del organismo provincial, Valentín Gonzlález Formoso puso en valor esta ejecución en el término municipal naronés supone reafirmar “o compromiso do Goberno provincial de avanzar na mellora da seguridade viaria desta estrada, así como na humanización das estradas provinciais, especialmente naquelas contornas con presenza de vivendas.”, explicó el también regidor pontés.

Cabe recordar que se trata de una carretera con un tránsito alto debido a su cercanía con el parque empresarial de Río do Pozo que presenta casas en ambos márgenes. De esta forma, la propuesta –abierta a ofertas hasta el 11 de marzo– de este nuevo itinerario supone la mejora de la seguridad y accesibilidad, tanto de los vecinos como de los trabajadores “reducindo os riscos derivados da convivencia entre vehículos e peóns”.

