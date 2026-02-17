Un amor sin precedentes: miles de kilómetros para poder aprender a hablar gallego en Narón

Marisa y Samuel, compañeros en los talleres de gallego Daniel Alexandre

Los caminos de Marisa y Samuel se cruzaron por primera vez a principios de 2026. Ella, originaria de República Dominicana con más dos décadas a las espaldas dedicándose a la peluquería en la provincia de A Coruña; él, docente de música y secundaria que, despegando desde la isla de Tenerife, aterrizó en Ferrolterra por una mano amiga hace dos años.

La primera por amor, después de conocer a un gallego que estaba de vacaciones en su tierra, y el segundo por ampliar sus horizontes laborales. Ambos, curiosamente, anotados en los cursos “Farlarmos nós” que organiza la biblioteca municipal de Narón para que todos aquello que así lo deseen puedan comenzar a dar sus primeros pasos en gallego mediante conversaciones distendidas.

Y a pesar de que ya tienen palabras favoritas –"xanela" y "xabrón" para ella, “porque fueron las que más me costó aprender”, y "Entroido" para él, “porque es una forma de recordar mi casa”– este grupo va un poco más allá. “Es una forma de socializar”, explica el docente, “porque con inviernos tan duros como este y trabajando de tarde, como es mi caso, la verdad es que salir por las mañanas es realmente complicado”, comenta entre risas. Esto, en cierta medida, también le pasa a su compañera de aula que, tras una lesión en un codo, “me aislé un poco. Mi perra, mi marido y yo”.

Narón se suma a la red provincial “Falarmos Nós” de conversación en galego Más información

Ahora han encontrado en las instalaciones locales un espacio en el que no solamente comparten un pedazo de patrimonio intangible como es la lengua, sino que también hacen vida. Ambos ven esta oportunidad una forma de impulsar también sus carreras profesionales, puesto que “permite dar un mejor servicio a las clientas que te hablan en gallego”, explica Marisa. De hecho, recuerda divertida cuántas veces le corrigieron en la peluquería, “se reían un montón cuando me escuchaban hablar y, si yo no entendía algo de lo que me estaban diciendo siempre pregunté”.

Oportunidad

En el caso de Samuel, que solo se quedaría en Narón “si no vienen más de dos inviernos seguidos como este” –y eso que estuvo un tiempo viviendo en República Checa–, asegura que la iniciativa municipal hace que crezcan sus opciones, “puesto que con el Celga 4 podría optar a ejercer en la Educación Secundaria aquí”, explica.

Nieto de un gallego, asegura, asimismo, que esta es, en cierta manera, “una puerta” que le permite conectar con sus antepasados y volver a las raíces, a conocer un poco más “a un hombre que se fue muy joven para la isla y que se quedó allí”.

Y aunque en ninguno de estos dos casos se sabe qué deparará el futuro, puesto que Marisa espera quedarse, pero su marido piensa en una jubilación en aguas del Caribe, y Samuel lleva un tiempo optando por un estilo de vida “que se decide en verano”, ambos coinciden en que han encontrado algo especial en esta tierra.

Ahora, y a pesar de que las primeras palabras, frases y expresiones en gallego ya se dejan ver y disfrutar, están a la espera de que se sigan desarrollando las sesiones de la biblioteca municipal, donde, en un ambiente distendido, se pone en común el amor por un idioma bien sea propio, puesto que los restantes miembros del grupo son todos gallegos, o ajeno, como demuestra esta pareja, que no dudan en afirmar entre risas y bien orgulloso “que o único galego mal falado é o que non se fala”, sentencian.