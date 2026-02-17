Quirón Prevención abre en Narón un nuevo centro, de 340 metros cuadrados

Visita de los responsables municipales al nuevo centro de Quirón en Narón Cedida

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Deportes, Mocidade e Lecer, Ibán Santalla, asistieron a la inauguración del nuevo centro de vigilancia de la salud en el ámbito de la empresa de Quirón Prevención. Está localizado en la calle O Grove y tiene una superficie de 340 metros cuadrados.

La empresa explica que este espacio se convertirá en “el emplazamiento de referencia para los reconocimientos médicos en la zona, ofreciendo un servicio más confortable y eficiente”. La directora del centro, Sandra Fernández, y los responsables provincial y territorial de la firma, Belén Reija y Juan Carlos González, mostraron a la regidora las características del nuevo centro, con seis consultas médicas “equipadas con tecnología de última generación, orientada a mejorar la eficiencia energética, el confort y la calidad asistencial”.

Ferreiro destacó que con esta apertura se refuerza “a oferta de servizos avanzados en Narón, evita a necesidade de desprazarse a outros municipios e proporciona recursos técnicos e profesionais ás empresas da zona”, remarcó.

Con esta inauguración, Quirón Prevención, aseguró por su parte la directora del centro, “refuerza su compromiso con el territorio” para ofrecer las mejores prestaciones.