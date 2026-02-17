Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Quirón Prevención abre en Narón un nuevo centro, de 340 metros cuadrados

Dispone de seis consultas médicas equipadas "con tecnología de última generación"

Redacción
17/02/2026 22:14
Visita de los responsables municipales al nuevo centro de Quirón en Narón
Visita de los responsables municipales al nuevo centro de Quirón en Narón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Deportes, Mocidade e Lecer, Ibán Santalla, asistieron a la inauguración del nuevo centro de vigilancia de la salud en el ámbito de la empresa de Quirón Prevención. Está localizado en la calle O Grove y tiene una superficie de 340 metros cuadrados. 

La empresa explica que este espacio se convertirá en “el emplazamiento de referencia para los reconocimientos médicos en la zona, ofreciendo un servicio más confortable y eficiente”. La directora del centro, Sandra Fernández, y los responsables provincial y territorial de la firma, Belén Reija y Juan Carlos González, mostraron a la regidora las características del nuevo centro, con seis consultas médicas “equipadas con tecnología de última generación, orientada a mejorar la eficiencia energética, el confort y la calidad asistencial”.

Ferreiro destacó que con esta apertura se refuerza “a oferta de servizos avanzados en Narón, evita a necesidade de desprazarse a outros municipios e proporciona recursos técnicos e profesionais ás empresas da zona”, remarcó.

Con esta inauguración, Quirón Prevención, aseguró por su parte la directora del centro, “refuerza su compromiso con el territorio” para ofrecer las mejores prestaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Parcelas Vilar do Colo. J10

CASA 47 licita más de 21.000 m2 de suelo en el polígono de Vilar do Colo
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de maquinaria realizando desbroces en el municipio

Fene licita el servicio de desbroce para actuar en 420 kilómetros de su red viaria municipal
Verónica Vázquez
Estado del lavadero tras muchos días de lluvias

La actuación en el lavadero de Fonte da Cal, en Chanteiro, enfrenta a Concello y vecinos
Verónica Vázquez
La formación apuesta por la remunicipalización de los servicios

Esquerda Unida de Narón responsabiliza a TEGA de la “privatización” de servicios
Redacción