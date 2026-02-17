Esquerda Unida de Narón responsabiliza a TEGA de la “privatización” de servicios
Alerta de la "degradación" en la recogida de basuras y de la proliferación de plagas
Esquerda Unida (EU) de Narón ha emitido un comunicado en el que alerta de la “degradación dos servizos municipais de limpeza e proliferación de pragas” en la localidad, dos cuestiones por las que responsabiliza al ejecutivo de Terra Galega (TEGA), calificando a la alcaldesa, Marián Ferreiro, de “cómplice directa”.
En este sentido, el partido asegura que la gestión de recogida de residuos “en mans de Acciona, é un fracaso evidente”, incidiendo en que la vecindad “paga máis” por una prestación, sostiene, “cada vez peor”. La formación califica de “lousa” para las arcas públicas el contrato, que “non garante nin unha limpeza axeitada, especialmente no rural, nin un control eficaz de pragas como ratas e moscas”.
Agua
“Lonxe de rectificar”, incide EU Narón, “o goberno municipal pretende agora repetir o desastre coa privatización do servizo da auga”, en un proceso, advierten, “opaco, sen información pública suficiente, sen transparencia real e sen ningún tipo de participación cidadá”, lamenta el partido.
Ante esta situación, la formación defiende “outra vía”, que pasa por unos servicios públicos “municipalizados, xestionados con control democrático, e a favor do interese xeral”, remarcan.