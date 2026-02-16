Mi cuenta

Las Residencias Paraíso regresarán en su décima edición al Pazo da Cultura de Narón

El Colectivo RPM organiza el 3 de marzo una sesión en línea para resolver dudas de la convocatoria

Redacción
16/02/2026 22:43
Las Residencias Paraíso que impulsa el Colectivo RPM, una entidad independiente dedicada al impulso de la danza y las artes vivas de creación contemporánea, llegarán este 2026 al Pazo da Cultura de Narón, concretamente, entre los meses de mayo y octubre.

La iniciativa, que se dirige a artistas de Galicia, España y Portugal, alcanza este año su décima edición con la financiación de la Axencia Galega de Industrias Culturais –Agadic– de la Xunta y distintas instituciones coproductoras.

Las Residencias Paraíso volverán al Pazo da Cultura durante su novena edición

Más información

Esta propuesta pretende ser “unha ferramenta clave no desenvolvemento das políticas culturais en Galicia, poñendo no centro a práctica artística e protexendo as condicións necesarias para o desenvolvemento de proxectos de investigación e creación”, señalan desde el colectivo. RPM realizará el próximo 3 de marzo una sesión informativa en línea para resolver dudas sobre la convocatoria, a la que es posible sumarse cubriendo un formulario disponible en su página web hasta el día 8 de ese mismo mes.

Cabe señalar que la dotación económica oscilará entre los 1.500 y los 3.000 euros, según las necesidades de cada proyecto.

