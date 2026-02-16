Las Residencias Paraíso regresarán en su décima edición al Pazo da Cultura de Narón
El Colectivo RPM organiza el 3 de marzo una sesión en línea para resolver dudas de la convocatoria
Las Residencias Paraíso que impulsa el Colectivo RPM, una entidad independiente dedicada al impulso de la danza y las artes vivas de creación contemporánea, llegarán este 2026 al Pazo da Cultura de Narón, concretamente, entre los meses de mayo y octubre.
La iniciativa, que se dirige a artistas de Galicia, España y Portugal, alcanza este año su décima edición con la financiación de la Axencia Galega de Industrias Culturais –Agadic– de la Xunta y distintas instituciones coproductoras.
Esta propuesta pretende ser “unha ferramenta clave no desenvolvemento das políticas culturais en Galicia, poñendo no centro a práctica artística e protexendo as condicións necesarias para o desenvolvemento de proxectos de investigación e creación”, señalan desde el colectivo. RPM realizará el próximo 3 de marzo una sesión informativa en línea para resolver dudas sobre la convocatoria, a la que es posible sumarse cubriendo un formulario disponible en su página web hasta el día 8 de ese mismo mes.
Cabe señalar que la dotación económica oscilará entre los 1.500 y los 3.000 euros, según las necesidades de cada proyecto.