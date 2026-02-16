Mi cuenta

Narón

Alimentación y salud emocional en una nueva sesión de la Escola de Benestar de Narón

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero en el centro cívico de O Alto do Castiñeiro

Redacción
16/02/2026 22:47
La farmacéutica Susana Oreona
La farmacéutica Susana Oreona
Concello
La relación entre la alimentación y la salud emocional centrará la nueva ponencia enmarcada en la Escola de Benestar de Narón. Así lo confirmó el ejecutivo local, que explicó que esta nueva sesión del programa municipal tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero, a las 11.00 horas, en el local del centro cívico de O Alto do Castiñeiro.

Así, bajo el título “Comer ben, sentirse mellor: alimentación para a saúde emocional”, la farmacéutica Susana Oreona –titulada en 1993 y especializada en medicina natural, dietética y dietoterapia– abordará durante su ponencia cuestiones relacionadas con los hábitos nutricionales y cómo influyen estos en el estado de ánimo y en la salud en general.

La concejala naronesa María Lorenzo

Narón impulsa desde febrero dos nuevos programas de la Escola de Benestar

Desde el Consistorio destacan, asimismo, en que la profesional cuenta también con formación complementaria vinculada a la dermatología y a la suplementación alimentaria.

Cabe recordar que esta propuesta se enmarca dentro de las iniciativas que el Ayuntamiento naronés impulsa desde este mes de febrero en su Escola de Benestar. A ellas se suma “Actívate”, dirigida a personas con enfermedades crónicas empadronadas en el municipio que deseen realizar ejercicio físico adaptado en un entorno seguro y acompañado.

También “Vivir en Rede”, una propuesta pensada, en este caso, para mujeres naronesas en situación de soledad, con poca red social de apoyo o que necesiten acompañamiento psico-social.

