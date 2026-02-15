Narón redefine el futuro de los cuidados a domicilio con un nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar

Edificio de la casa consistorial naronesa Jorge Meis

El Ayuntamiento de Narón se encuentra inmerso en el proceso de licitación del nuevo Servicio de Axuda no Fogar (SAF), un contrato que tendrá un plazo de ejecución de dos años y una inversión de 8.520.335,17 euros, impuestos incluidos. Con él, el ejecutivo local busca garantizar una atención domiciliaria de calidad para la vecindad más vulnerable, “desde unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia na súa contorna habitual”, detalla el pliego.

Así, la estructura del servicio se asienta sobre dos pilares. Por un lado, la modalidad de SAF-Dependencia, diseñada para personas que ya cuentan con una resolución aprobatoria del programa individual de atención (PIA), y, por el otro, el SAF-Libre Concurrencia, pensado para quienes, aún no teniendo el derecho reconocido o estando en lista de espera, requieren apoyo –siempre tras una “valoración favorable do Servizo Sociocomunitario municipal”–.

Usuarios y tareas

Tal y como se desprende del documento presente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a fecha 31 de julio de 2025, el servicio prestaba atención a 119 personas –15 de grado I, 57 del II, 117 de tipo III y 10 de libre concurrencia–. Sin embargo, 450 vecinos y vecinas se encontraban todavía en lista de espera.

Con el objetivo de paliar este desfase, el Concello prevé un incremento sustancial de las horas asignadas al SAF-Dependencia, con el objetivo de alcanzar las 143.556 anuales.

El pliego del contrato detalla minuciosamente las tareas que deberá asumir la empresa adjudicataria, con el fin de que el servicio tenga un carácter “integral e normalizador”. Así, entre las prestaciones citadas figuran la asistencia para levantarse y acostarse, el control del régimen alimentario o la supervisión de las rutinas de administración de medicamentos.

Acuerdo entre la Fegamp y la Xunta de Galicia Cabe recordar que el Concello de Narón se opuso este mismo mes al acuerdo entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la financiación del SAF en el periodo de 2026-2028. En este sentido, la alcaldesa, Marián Ferreiro, mostró su “descontento e contrariedade” al no cubrir “o custo real do servizo”, que se sitúa en cerca de 24 euros por hora de prestación efectiva. La regidora afeó que la subida de apenas cuatro euros “resulta insuficiente”, por lo que continúa siendo “unha carga extraordinaria para as arcas municipais”. Ferreiro incide en la necesidad de que Xunta y Estado asuman la totalidad del coste.

En cuanto a las atenciones de carácter doméstico, el documento enumera el mantenimiento de la higiene de la vivienda o la compra de alimentos, tareas que se realizarán “preferentemente en horario de tarde” para no colapsar las horas matutinas destinadas a los cuidados personales.

El pliego recoge, asimismo, otros servicios complementarios para elevar la calidad de vida de los usuarios, como podología (un mínimo de 180 horas al año), o transporte adaptado para traslados a centros especializados.

Además, el gobierno naronés ha establecido una serie de plazos para garantizar la agilidad del servicio. En este sentido, una vez comunicada un alta, la firma deberá iniciar la prestación en un máximo de siete días hábiles para casos ordinarios, reduciéndose a 24 horas en situaciones de extrema urgencia.

Tras una visita inicial al domicilio, la empresa elaborará junto al personal municipal un proyecto de intervención para cada persona usuaria, con un seguimiento mínimo de una visita cada dos meses.

Control tecnológico

Para garantizar la transparencia y la correcta ejecución del servicio, en el contrato se exige el uso de una herramienta informática especializada, a través de la cual el Ayuntamiento podrá supervisar diariamente las altas, bajas y suspensiones temporales; las incidencias como ausencias del domicilio o retrasos, o los informes de seguimiento bimestrales que detallen la evolución de cada usuario.