Narón

Olga Ameneiro, concelleira de Narón: “Os oito restaurantes que participan en Tapas de Entroido ofrecen grandes propostas”

A edila sitúa o concurso gastronómico como unha das citas máis importantes da localidade, destacando a calidade das diferentes creacións

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
14/02/2026 06:00
La concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro
La concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro
Daniel Alexandre
Xa arracou a XI edición do Tapas de Entroido, un certame que se marca nas axendas como un “imprescindible” e que, como novidade, este ano terá unha nova incorporación: a app Narón Gastrónomico, que recolle toda a información relativa á proposta e que tamén será a vía para as votacións.

Este ano o concurso ten menos participantes, pero como é a calidade?

É certo que a participación é máis baixa que outros anos. O Entroido cadra con San Valentín e empregamos por primeira vez unha app, son factores que afectan, pero os oito restaurantes que participan ofrecen grandes propostas. Todos eles contan cun QR que permite votar directamente dende os móbiles.

A que se debe a incorporación desta nova ferramenta dixital?

Dende o Concello pensamos que era o momento de dar un paso máis ofrecendo aos hostalerios ese soporte dixital que até o de agora non tiñamos. Ademais, non é algo que quede aí, se non que a app vainos ofrecer soporte durante todo o ano, xa que Narón Gastronómico ponse a disposición dos empresarios para cubrir máis eventos e ofrece noticias ou recursos turísticos, entre outras moitas cuestións.

A pesar de que cambie a forma de votar, agora pola app, a participación segue sendo a mesma tanto dentro coma fóra do municipio...

Si, a verdade e que si. En principio, este é un evento que estamos encantados de ofrecer aos nosos veciños e veciñas, pero é certo que ven xente de toda a comarca. Tamén hai que remarcar que este ano, estean onde estean, poden informarse non só dos locais, senón tamén de cada tapa. Pola nosa banda esta é unha aposta consolidada.

Pero esta non é a única cita de Narón coa gastronomía...

Hai certas citas que están marcadas nos nosos calendarios e son inamovíbeis e ademais de estar sempre a traballar con novas propostas, hai cousas que temos que manter polo gran éxito que teñen. Una delas, por exemplo, é a Festa do Pemento do Couto que se celebra no verán e que o ano pasado non puidemos celebrar por falta de producto. Esperamos que este ano o tempo vaia a mellor e as colleitas den os seus froitos porque nos encantaría poder seguir con esa cita que, realmente, atrae a un montón de xente.

Co foco nas tapas e apenas un día despois de que empezase hai algunha sensación?

O xoves ao mediodía era o primeiro horario no que os establecementos ofrecían as súas propostas e xa tiñan clientes esperando. Esa misma noite eu recibín mensaxes de amigos e coñecidos sobre as creacións dos hostaleiros, recomendando unha ou outra. Estou realmente contenta é teño que agradecer a eses oito locales a súa participación, e tamén o gran esforzo e implicación demostrados.

