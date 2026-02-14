Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La Mostra da Camelia llenó de color el centro comercial Odeón

Las instalaciones acogieron también este sábado el tradicional concurso de flor, con premios para siete categorías

Redacción
14/02/2026 21:46
El evento congrega cada año a centenares de personas aficionadas
El evento congrega cada año a centenares de personas aficionadas
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El municipio naronés se convirtió un año más en uno de los mejores escaparates florales con la celebración de la XX Mostra da Camelia Cidade de Narón y el XVI Concurso de Flor de Camelia, una cita ya consolidada en el calendario local y que tuvo nuevamente como escenario las instalaciones del centro comercial Odeón. 

Los que hasta allí se acercaron durante la jornada de este sábado pudieron disfrutar de múltiples variedades de este arbusto, gracias a la participación de expositores llegados no solamente de la comarca, sino también de otros puntos de Galicia. El jurado valoró al mediodía las composiciones de estos cultivadores, entregándose los premios a primera hora de la tarde.

Reconocimientos

En el evento, impulsado por el Consistorio y la Asociación Galega da Camelia, se establecieron una serie de categorías, con reconocimientos para los mejores en cada una de ellas entregados por miembros de la entidad organizadora y responsables municipales.

Foto de familia en las instalaciones del centro comercial naronés
Foto de familia en las instalaciones del centro comercial naronés
Concello

Así, los galardonados fueron los siguientes: Abelardo Barcala, de Vilagarcía (mejor cultivador expositor); Elena y Luis, de Ambroa (camelia japónica); Pedro y Margarita, de Pravia (camelia reticulata); Geli Piñeiro, de Tomiño (mejor especie de camelia); Pascual Sesma, de Ares (híbrido de camelia); Marco y Rosa (flor en miniatura); y la Asociación Busto Valdés (composición artística colectiva).

La actividad continúa mañana domingo 15 de febrero, desde las diez de la mañana, con una visita al parque de camelias de Freixeiro, en donde los asistentes podrán contemplar ejemplares de gran valor ornamental “de múltiples e coloridas variedades”, resalta el Consistorio.

El evento congrega cada año a centenares de personas aficionadas
El evento congrega cada año a centenares de personas aficionadas
Emilio Cortizas
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La zona ha quedado acordonada por la Policía Local

El derrumbe interior de un edificio en Ferrol Vello obliga a acordonar la zona
Redacción
María Lence anotó dos goles en apenas un minuto

El Valdetires Ferrol arrolla al Atlético Mercadal (10-5)
Redacción
El Intasa no pudo con el poderío del Boiro

El Intasa San Sadurniño se despide de febrero con una derrota
Redacción
Entroido. Comparsas Narón

Tróupele Tróupele y Los Infieles ganan en los concursos de Entroido de Narón y Cedeira
Marta Corral