La Mostra da Camelia llenó de color el centro comercial Odeón

El municipio naronés se convirtió un año más en uno de los mejores escaparates florales con la celebración de la XX Mostra da Camelia Cidade de Narón y el XVI Concurso de Flor de Camelia, una cita ya consolidada en el calendario local y que tuvo nuevamente como escenario las instalaciones del centro comercial Odeón.

Los que hasta allí se acercaron durante la jornada de este sábado pudieron disfrutar de múltiples variedades de este arbusto, gracias a la participación de expositores llegados no solamente de la comarca, sino también de otros puntos de Galicia. El jurado valoró al mediodía las composiciones de estos cultivadores, entregándose los premios a primera hora de la tarde.

Reconocimientos

En el evento, impulsado por el Consistorio y la Asociación Galega da Camelia, se establecieron una serie de categorías, con reconocimientos para los mejores en cada una de ellas entregados por miembros de la entidad organizadora y responsables municipales.

Así, los galardonados fueron los siguientes: Abelardo Barcala, de Vilagarcía (mejor cultivador expositor); Elena y Luis, de Ambroa (camelia japónica); Pedro y Margarita, de Pravia (camelia reticulata); Geli Piñeiro, de Tomiño (mejor especie de camelia); Pascual Sesma, de Ares (híbrido de camelia); Marco y Rosa (flor en miniatura); y la Asociación Busto Valdés (composición artística colectiva).

La actividad continúa mañana domingo 15 de febrero, desde las diez de la mañana, con una visita al parque de camelias de Freixeiro, en donde los asistentes podrán contemplar ejemplares de gran valor ornamental “de múltiples e coloridas variedades”, resalta el Consistorio.