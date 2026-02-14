Fogones listos y hosteleros dispuestos a darlo todo en el XI Tapas de Entroido de Narón

En A Serra, con los hermanos López al frente Emilio Cortizas

Si volviera a sonar la intro del famoso programa culinario Con las manos en la masa, nadie se llevaría las sorprendería si Elena Santonja invitase a plató a alguno de los grandes cocineros que se esconden detrás de las cocinas naronesas. Es más, las propuestas que vuelven a conquistar los paladares un año más con la XI edición del concurso Tapas de Entroido —que empezaba el pasado jueves con un público más que expectante y con bocados a un precio de tres euros— no tendrían nada que envidiar a las que durante siete temporadas tuvo la presentadora en antena, pues aquí también se apuesta por la gastronomía tradicional.

En total, son ocho los restaurantes que, al ritmo de “Dame comida”, la popular canción que veía la luz en el año 90 de la mano de los vigueses Siniestro Total, se ocuparán, hasta el día 22, de hacer las delicias de una clientela que, a su vez, será crítica culinaria y que decidirá quién se lleva el gran reconocimiento del público en esta ocasión.

Por ahora, ese título lo lucen orgullosos en O Tapeo, que desde O Alto defenderán su posición con “Burricidio”, una propuesta que se basa en la propia filosofía del local, “porque aquí somos de comer mucho, nos gusta la abundancia”, comenta entre risas su gerente, Alma Senín.

Para ir abriendo paladar, y en este caso con “A lo grande”, de José Alfredo Jiménez, como banda sonora, desde el establecimiento explican que todo parte de “una tortilla de trigo, pero de las grandotas, que aquí nos gusta comer”. A este inicio le sigue “una base de crema de garbanzo que se hace en el caldo del cocido, grelos desmenuzados y salteados, chorizo y panceta pasados por la plancha y, como colofón, un poco de queso del país que se funde al sellar en la plancha la tapa”.

Con esta creación completamente “light” continúan, en cierta manera, con la propuesta que les hizo ganarse el mimo de los catadores más exigentes. La “Cociburguer” fue uno de los bocados más aclamados, llegando al nivel de “incluirla en la carta durante la temporada”. De hecho, Senín explica que “cuando se acabó el concurso de 2025 nos escribió gente a través de las redes sociales para ver si la íbamos a volver a hacer”. En ese momento sonaban The Rolling Stones, en concreto “Satisfaction”.

Alma Senín, a los mandos de O Tapeo Emilio Cortizas

Apenas a 13 minutos en coche hasta Pedroso, un trayecto que permitiría escuchar el “Segundo Movimiento: Lo de Fuera”, de Extremoduro, o “Telegraph Road”, de Dire Straits, si se coge algún semáforo, está la otra cocina invicta, la de A Serra.

Allí, los hermanos López, Uxía y Dámaso, se entregan a unos fogones y a una sala con el hilo de “We Are the Champions”, de Queen, puesto que el año pasado fue la primera vez que se presentaron a este certamen y lo saldaron con el galardón que el jurado le otorgó a “Entroido en dous bocados”.

En esta nueva edición, vuelven a sus “trampantojos” con “O Can Cocido by Leiras Food”, asegura la cocinera del local y encargada de llevar a cabo esta creación.

La idea, según explica López, es que la imagen y el sabor no se correspondan con lo que nuestro cuerpo espera y, para ello, parten de cero. “Hacemos un pan de patata del propio cocido, manteniendo ese sabor, y luego lo pintamos con la grasa de la oreja. Cuando está listo, embutimos nuestra propia ‘salchicha’ con panceta, lacón, cachola y costilla. Para el ‘ketchup’ usamos chorizo y cebolla y, para la ‘mostaza’, sopa con un toque de azafrán. Con el garbanzo simulamos la cebolla frita y con el grelo, un chucrut”. Como diría El Último de la Fila, “Trabajo duro”.

Sin embargo, esta pareja de hermanos lo tiene claro y aseguran que esta iniciativa municipal “merece muchísimo la pena. Repetimos porque nos parece que compensa; es una idea muy buena que no solo gusta a los clientes, sino también a nosotros como hosteleros”, aseguran

Compañerismo

De hecho, una de las cuestiones que más destacan en relación con el certamen es el compañerismo que se genera entre los diferentes establecimientos de la localidad naronesa.

Y, a pesar de que el mínimo común múltiplo para los profesionales de este gremio es la falta de tiempo, como Abertooth Lincoln recoge en “Short on Time”, “el año pasado pudimos probar muchas de las opciones y, la verdad, es que el nivel es realmente alto”, señalan desde A Serra.

Ocho restaurantes de Narón se presentan al XI Tapas de Entroido Más información

A esta opinión se suma Senín, que presume de una “gran relación” con el resto de compañeros, pero no solamente en el tiempo que dura esta convocatoria. “Algunos somos ‘vecinos’, estamos a escasos metros y nos echamos una mano. También a través de las redes sociales, donde podemos hacernos consultas”, explica la gerente de O Tapeo.

En cuanto a los tiempos, en ambos establecimientos se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que se puede realizar, y es que la participación y el intentar hacerse con uno de los dos reconocimientos posibles no puede afectar al servicio. En este sentido, desde O Alto remarcan que ellos apuestan “por preparar una tapa que no consuma mucho tiempo, que fuese fácil de montar” para que, sumado a una gran carga de trabajo, sobre todo a mediodía, permitiese que el cliente degustase algo caliente, “que tenía que ser ágil, pero rico al mismo tiempo”, como el “Relax, Take It Easy” de Mika.

Los participantes

Y, a pesar de que son ellas, Senín y López, las que salieron campeonas el año pasado, hay seis locales más que buscan hacerse con este trofeo: Australian Cervecería, con “Argallada de Entroido”; Bar Chips, con “Buñuelo de patata crujiente con tartar de cocido gallego”; “Cocido de Entroido en tres texturas”, de Ronnie; “Cocidog”, desde Fame Kanalla; “Entroido crujiente”, invención de O Encontro do Soriano; y la “Filloa rellena de lacón con grelos”, creación de Nueva Orleans.

Ahora solo queda esperar para, en apenas una semana, saber qué decide el municipio que, como novedad, solo podrá elegir una de las creaciones como la mejor de las ocho que ya se pueden disfrutar, todo mediante la app Narón Gastronómico.