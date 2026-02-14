El PP de Narón denuncia el “deterioro y abandono” de la plaza de Galicia

Deficiencias señaladas por los populares en la plaza de Galicia Cedida

El Partido Popular (PP) de Narón alerta de que la plaza de Galicia se ha convertido en un “espacio deteriorado y abandonado”. En este sentido, la formación sostiene que “lo que debería ser un centro administrativo y el corazón del municipio”, ha derivado en lo que califican de “motivo de vergüenza”.

Su portavoz, Germán Castrillón, sostiene que, a simple vista, “se ve una plaza sucia, con las zonas metálicas con respiraderos o chimeneas oxidadas y las canaletas de los desagües desgastadas o rotas”. Los populares señalan, asimismo, a las “pintadas y columnas de las paredes de los bajos”, con baldosas deterioradas y rotas y “de nuevo verdín en el acceso al centro comercial”.

El PP sostiene que dichas carencias y desperfectos son consecuencia de la gestión del ejecutivo local. “Por supuesto, la solución de Terra Galega es que los vecinos se busquen la vida y eviten el anegamiento con cubos debajo de las goteras”, lamenta Castrillón, recordando que en 2024 el Concello tuvo la posibilidad de renovar la plaza con una subvención del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo “dotada de 1,72 millones de euros”. La formación explica que la ayuda implicaba su transformación “en un gran espacio comercial con nuevas tiendas, jardines y juegos infantiles”.