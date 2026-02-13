Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Los estudiantes de A Solaina se conciencian en donación de órganos de la mano de Alcer

Uno de sus técnicos, afectado por una enfermedad de riñón, le contó su historia a los alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria

Redacción
13/02/2026 15:43
Suso López durante la presentación
Suso López durante la presentación
Cedida
Cerca de 50 estudiantes del CEIP A Solaina, en Narón, participaron en una formación sobre la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren enfermedad renal crónica.

El encargado de conducir esta sesión fue Suso López, personal de la Asociación para a Loita Contra as Enfermidades do Ril da Coruña (Alcer Coruña), que, además, fue paciente de dolencias de riñón.

Durante este encuentro, alumnos y alumnas de último curso de Educación Primaria conocieron tanto el funcionamiento como la historia de la entidad, que se remonta a 1978. Acto seguido, López explicó los diversos beneficios que supone el mantenimiento de una vida saludable, poniendo el foco en la alimentación, la práctica de actividades deportivas o la realización de chequeos médicos de forma periódica.

Para finalizar el encuentro, desde Alcer Coruña se hizo entrega de una hoja modelo para la solicitud del carné de donante, para que los pequeños y pequeñas puedan dar a conocer en sus casas todo lo aprendido.

Por su parte, desde la asociación destacan que este estilo de iniciativas busca “sensibilizar á sociedade máis nova sobre a importancia da doazón de órganos para a mellora da calidade de vida das persoas con enfermidades crónicas”, usando para ello el testimonio de una persona “que se atopa convivindo cun transplante de ril”, lo que hace que “a información impacte máis e o alumnado sexa máis participativo”.

