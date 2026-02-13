Las mejores ideas de negocio tomarán el Pazo da Cultura con la XII edición de Emprende Xove

Un momento de la pasada edición, celebrada en Ferrol Jorge Meis

El XII Proxecto Emprende Xove–Minimarket celebrado en Narón ya tiene fecha, como avanzó ayer el Concello. La cita está programada para el próximo martes día 24 y se llevará a cabo entre las 9.30 y las 13.30 horas en el Pazo da Cultura.

Durante la presentación del evento, en la que estuvieron presentes la alcaldesa, Marián Ferreiro; la concejala de Promoción Económica, Olga Ameneiro; la presidenta de AJE Ferrolterra, Yadira Tenreiro; y Luis Rilo, en representación de las entidades patrocinadoras, la regidora de Naron destacó el papel de esta convocatoria, que “permite que a mocidade desenvolva o seu talento, gañe confianza nas súas capacidades e vexa o emprendemento como unha alternativa real de futuro. Desde o Concello seguiremos apoiando programas que impulsen o talento novo e a dinamización económica da comarca”.

Asimismo, durante el encuentro se avanzó que esta nueva edición contará con la participación de un total de 14 centros repartidos por toda la comarca, siendo el IES Terra de Trasancos, el CPR Santiago Apóstol y el IES As Telleiras los encargados de representar al municipio anfitrión en el evento que, además, contará con categoría de Universidades.

Los proyectos

La jornada permitirá conocer los proyectos desarrollados por los estudiantes gracias un espacio propio en el que exponer su trabajo y sus ideas. Para ello, los diferentes centros participantes desarrollan de forma anual el Programa Emprende Xove, una iniciativa con la que se pretende “fomentar a cultura emprendedora entre a mocidade e presentar o emprendemento como unha opción real de futuro profesional”.

En este marco, el alumnado recibe formación específica dentro del aula mediante diferentes talleres que permitan ampliar conocimientos en materias concretas que, después, son la base de la propuesta que se lleva a concurso.

La iniciativa se organiza gracias al trabajo del Concello de Narón, que colabora con AJE Ferrolterra y la Deputación da Coruña, y cuenta con el apoyo de EFBS, 2K, Gadis, Rilo, Landra, Coca-Cola, Fanpa Ferrolterra, Academia Marga Carballo, Ortega Oil, London Institute, 2GL Construcciones y Clisser.