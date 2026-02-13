Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Las mejores ideas de negocio tomarán el Pazo da Cultura con la XII edición de Emprende Xove

La ciudad naval da el relevo al municipio de Narón que, el próximo día 24, será la sede de la celebración

Redacción
13/02/2026 15:37
Un momento de la pasada edición, celebrada en Ferrol
Un momento de la pasada edición, celebrada en Ferrol
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El XII Proxecto Emprende Xove–Minimarket celebrado en Narón ya tiene fecha, como avanzó ayer el Concello. La cita está programada para el próximo martes día 24 y se llevará a cabo entre las 9.30 y las 13.30 horas en el Pazo da Cultura.

Durante la presentación del evento, en la que estuvieron presentes la alcaldesa, Marián Ferreiro; la concejala de Promoción Económica, Olga Ameneiro; la presidenta de AJE Ferrolterra, Yadira Tenreiro; y Luis Rilo, en representación de las entidades patrocinadoras, la regidora de Naron destacó el papel de esta convocatoria, que “permite que a mocidade desenvolva o seu talento, gañe confianza nas súas capacidades e vexa o emprendemento como unha alternativa real de futuro. Desde o Concello seguiremos apoiando programas que impulsen o talento novo e a dinamización económica da comarca”.

Asimismo, durante el encuentro se avanzó que esta nueva edición contará con la participación de un total de 14 centros repartidos por toda la comarca, siendo el IES Terra de Trasancos, el CPR Santiago Apóstol y el IES As Telleiras los encargados de representar al municipio anfitrión en el evento que, además, contará con categoría de Universidades.

Los proyectos

La jornada permitirá conocer los proyectos desarrollados por los estudiantes gracias un espacio propio en el que exponer su trabajo y sus ideas. Para ello, los diferentes centros participantes desarrollan de forma anual el Programa Emprende Xove, una iniciativa con la que se pretende “fomentar a cultura emprendedora entre a mocidade e presentar o emprendemento como unha opción real de futuro profesional”.

En este marco, el alumnado recibe formación específica dentro del aula mediante diferentes talleres que permitan ampliar conocimientos en materias concretas que, después, son la base de la propuesta que se lleva a concurso.

La iniciativa se organiza gracias al trabajo del Concello de Narón, que colabora con AJE Ferrolterra y la Deputación da Coruña, y cuenta con el apoyo de EFBS, 2K, Gadis, Rilo, Landra, Coca-Cola, Fanpa Ferrolterra, Academia Marga Carballo, Ortega Oil, London Institute, 2GL Construcciones y Clisser.

Tres premios y dos accésit serán los galardones

Miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra y representantes de la entidades participantes y autoridades de la comarca formarán el jurado profesional de la cita, encargado de otorgar premios en las siguiente categorías: Mellor proxecto de ESO-Bacharelato, Mellor proxecto de FP, Mellor proxecto de Universidades, Accésit á Innovación e Accésit ao proxecto máis sostible. En el 2025 se hicieron con el reconocimiento “Rethink”, una idea de alumnado del Campus Industrial, “Colleita segreda”, de San José Atocha de Pontedeume, y “Conexiones”, del colegio Cristo Rey.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso

O Esteo, a lo suyo y a ganar en Zamora
Redacción
Vista de la ría de Ferrol desde el Monte de Ancos

El PSOE exige a la Xunta que financie “ya” las obras para completar el saneamiento en Neda
Redacción
Responsables autonómicos y municipales junto al punto de recarga

Cerdido impulsa su transición energética con el apoyo del Fondo de Compensación Ambiental
Redacción
Lombardía espera que su equipo recupere sensaciones en este importante duelo

El Valdetires se busca ante su afición para encontrar sensaciones, juego y puntos
Miriam Tembrás