Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El Concello de Narón llevará a Consello Xeral el nuevo Regulamento de Participación Cidadá municipal

El acto se celebrará en el salón de Plenos de la Casa Consistorial el lunes 23

Redacción
13/02/2026 15:39
Pleno concello de Narón
Imagen de archivo de un pleno de Narón
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Escola de Participación Cidadá de Narón convoca para el próximo lunes día 23 un Consello Xeral para la presentación del nuevo Regulamento de Participación Cidadá do municipio. 

El acto, que se celebrará en el salón de Plenos de la Casa Consistorial a las 19.00 horas, está dirigido a entidades locales y personas representantes de los grupos sectoriales, así como a las agrupaciones políticas que forman parte de la corporación municipal. Asimismo, el Concello avanza que se iniciará el proceso de actualización del Consello Xeral, “co fin de renovar ou confirmar as persoas representantes”, explican desde la administración pública.

 Por ello, solicitan que las personas interesadas en tomar parte en este órgano de participación pueden cubrir un formulario mediante la página web municipal. Todos aquellos interesados en presentar su solicitud tendrán hasta el próximo jueves 19 a las 14.00 horas, lo que permitiría “seguir fortalecendo os mecanismos de participación e diálogo directo" entre el tejido asociativo y el gobierno local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de febrero

As Pontes modernizará la Rúa do Sol con plataforma única y servicios renovados
Redacción
O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso

O Esteo, a lo suyo y a ganar en Zamora
Redacción
Vista de la ría de Ferrol desde el Monte de Ancos

El PSOE exige a la Xunta que financie “ya” las obras para completar el saneamiento en Neda
Redacción
Responsables autonómicos y municipales junto al punto de recarga

Cerdido impulsa su transición energética con el apoyo del Fondo de Compensación Ambiental
Redacción