El Concello de Narón llevará a Consello Xeral el nuevo Regulamento de Participación Cidadá municipal

Imagen de archivo de un pleno de Narón Daniel Alexandre

La Escola de Participación Cidadá de Narón convoca para el próximo lunes día 23 un Consello Xeral para la presentación del nuevo Regulamento de Participación Cidadá do municipio.

El acto, que se celebrará en el salón de Plenos de la Casa Consistorial a las 19.00 horas, está dirigido a entidades locales y personas representantes de los grupos sectoriales, así como a las agrupaciones políticas que forman parte de la corporación municipal. Asimismo, el Concello avanza que se iniciará el proceso de actualización del Consello Xeral, “co fin de renovar ou confirmar as persoas representantes”, explican desde la administración pública.

Por ello, solicitan que las personas interesadas en tomar parte en este órgano de participación pueden cubrir un formulario mediante la página web municipal. Todos aquellos interesados en presentar su solicitud tendrán hasta el próximo jueves 19 a las 14.00 horas, lo que permitiría “seguir fortalecendo os mecanismos de participación e diálogo directo" entre el tejido asociativo y el gobierno local.