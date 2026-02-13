Atropello de un septuagenario en un paso de cebra de Narón

Ambulancias en el entorno de Arquitecto Marcide en imagen de archivo Daniel Alexandre

Un hombre de 75 años ha resultado herido de gravedad este viernes al ser atropellado cuando cruzada por un paso de peatones ubicado en O Alto, en Narón.

Lo confirma el Concello, concretando que sucedió en las inmediaciones de la oficina de Correos de la carretera de Castilla y que el hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza contra el parabrisas.

Se desplazaron hasta el punto la Policía Local de Narón y Urxencias Sanitarias 061, siendo la ambulancia la encargada de trasladarlo al hospital en estado consciente.