Narón

Atropello de un septuagenario en un paso de cebra de Narón

El hombre, aunque consciente, fue trasladado con heridas graves al hospital

Redacción
13/02/2026 13:16
Ambulancias en el entorno de Arquitecto Marcide en imagen de archivo
Daniel Alexandre
Un hombre de 75 años ha resultado herido de gravedad este viernes al ser atropellado cuando cruzada por un paso de peatones ubicado en O Alto, en Narón. 

Lo confirma el Concello, concretando que sucedió en las inmediaciones de la oficina de Correos de la carretera de Castilla y que el hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza contra el parabrisas. 

Se desplazaron hasta el punto la Policía Local de Narón y Urxencias Sanitarias 061, siendo la ambulancia la encargada de trasladarlo al hospital en estado consciente.

